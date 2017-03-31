Дети во время урока из окон школы наблюдали за голым постояльцем отеля Hilton

Как рассказала порталу rus.err.ee мама одной из учениц школы, по словам ее дочери, которая учится в третьем классе, во время урока ее одноклассники заметили в окне гостиницы, расположенной напротив, голого мужчину, который нежился на солнышке, развалившись в кресле прямо у сплошной стеклянной стены, сообщает портал Rus.err.ee.

Директору гимназии Сергею Теплову известно об инциденте со слов детей и учительницы, которая сразу же отвела их от окна.

"Я сразу же связался с отелем, где мне сказали, что это окна спа-салона и пообещали сделать так, чтобы подобное не повторялось", - сказал Теплов, добавив, что об инциденте он сообщил в Департамент образования Таллинна, где посоветовали обратиться в полицию.

Администрация гостиницы пока не ответила на вопросы портала Rus.err.ee.