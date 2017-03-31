Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Дети во время урока из окон школы наблюдали за голым постояльцем отеля Hilton

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Отеля Hilton в Таллинне. | ФОТО: Eero Vabamaegi/

В понедельник, 27 марта, третьеклассники Русской кесклиннаской гимназии увидели в окне расположенной напротив школы отеля Hilton нежившегося на солнце голого мужчину.

Как рассказала порталу rus.err.ee мама одной из учениц школы, по словам ее дочери, которая учится в третьем классе, во время урока ее одноклассники заметили в окне гостиницы, расположенной напротив, голого мужчину, который нежился на солнышке, развалившись в кресле прямо у сплошной стеклянной стены, сообщает портал Rus.err.ee.

Директору гимназии Сергею Теплову известно об инциденте со слов детей и учительницы, которая сразу же отвела их от окна.

"Я сразу же связался с отелем, где мне сказали, что это окна спа-салона и пообещали сделать так, чтобы подобное не повторялось", - сказал Теплов, добавив, что об инциденте он сообщил в Департамент образования Таллинна, где посоветовали обратиться в полицию.

Администрация гостиницы пока не ответила на вопросы портала Rus.err.ee.

Наверх