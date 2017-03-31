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Полиция разыскивает водителя автомобиля, сбившего девочку и скрывшегося с места ДТП

Rus.Postimees.ee
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Полиция. | ФОТО: Martin Ilustrumm.

Сегодня в 14.30 в Нарве, у дома по адресу ул. Выйду, 1, на нерегулируемом пешеходном переходе неизвестный автомобиль белого цвета наехал на переходившую дорогу 15-летнюю девочку.

После столкновения автомобиль скрылся с места происшествия, девочка была доставлена в больницу.

Автомобиль двигался со стороны Таллиннского шоссе в сторону улицы Выйду. По первоначальным данным, это мог быть автомобиль марки Volvo, седан.

"То, что водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей помощи, достойно крайнего сожаления. Просим всех очевидцев этого ДТП связаться с полицией и помочь в поиске этого автомобиля", – сказал старший комиссар Нарвского отделения полиции Николай Клейн. "Этот водитель может также сам обратиться в полицию".

Полиция просит очевидцев этого ДТП, а также людей, у которых может быть другая информация, например, запись видеорегистратора, связаться с Нарвским отделением полиции по номеру 53 060 211 или 112.

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