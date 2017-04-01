Смотрите, как выглядит дом для семьи из шести человек

Когда очень хочется жить в большом городе, приходится следовать его законам. Вот, например, эта семья использовала предлагаемые условия по максимуму, пишет Kodu.
Размер этого дома, находящегося в Пекине, всего 42 квадратных метров. Однако в нем живет семья из шести человек и очень неплохо там себя чувствует.
Хозяева мечтали, чтобы в их доме было светло, чего трудно добиться, когда дом встроен в узкий промежуток между двумя другими. Одна стеклянная стена и часть крыши из стекла помогли решить эту сложную задачу.
Фото: treehugger.com
Большинство внутренних стен подвижны, с их помощью можно менять планировку, чтобы все члены семьи имели возможность для уединения.
Фото: treehugger.com
Вся находящаяся в доме мебель многофункциональна и при необходимости может увеличиваться или уменьшаться.
Фото: treehugger.com
На верхнем этаже - детская территория.
Фото: treehugger.com
Фото: treehugger.com
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