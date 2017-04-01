Смотрите, как выглядит дом для семьи из шести человек

Размер этого дома, находящегося в Пекине, всего 42 квадратных метров. Однако в нем живет семья из шести человек и очень неплохо там себя чувствует.

Хозяева мечтали, чтобы в их доме было светло, чего трудно добиться, когда дом встроен в узкий промежуток между двумя другими. Одна стеклянная стена и часть крыши из стекла помогли решить эту сложную задачу.

Фото: treehugger.com

Большинство внутренних стен подвижны, с их помощью можно менять планировку, чтобы все члены семьи имели возможность для уединения.

Фото: treehugger.com

Вся находящаяся в доме мебель многофункциональна и при необходимости может увеличиваться или уменьшаться.

Фото: treehugger.com

На верхнем этаже - детская территория.

Фото: treehugger.com

Фото: treehugger.com

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