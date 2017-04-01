Читательница: почему я против образования на русском языке в Эстонии

Борцы за русский язык все это время работали только языком, сохраняя свои рабочие места. Сохранить высшие заведения на русском языке им не удалось, и наши дети остались не у дел. Но если в то время, когда я отдавала своего ребенка в школу, в Эстонии еще оставались высшие заведения на русском языке (хоть какое-то жалкое оправдание в мой адрес), то сегодня их нет. Однако агитация за русское образование сегодня продолжается (кушать, я так понимаю, все хотят): в последнее время заметно участились выпады защитников русского образования в сторону эстоноязычных детских садов и школ. Защитники образования на русском несут в массы информацию о невероятных мучениях русских детей в эстонских учебных заведениях, пугают нас, что ребенок не выучит ни русский, ни эстонский язык, приводя в примеры единичные случаи. На родительских собраниях нам вдалбливают, что русский ребенок просто обязан учиться на русском, «ведь он же русский». Будущее русского языка для этих борцов почему-то важнее будущего наших детей в Эстонии. Однако, господа, борцы за русское образование лукавят - они замалчивают все «прелести» и плачевные итоги этого самого образования на русском языке в Эстонии.

Может, пора очнуться и принять реальность? Не будет в Эстонии двуязычия, не быть тут русскому языку вторым государственным, как бы нам этого ни хотелось. Зачем биться в конвульсиях, спасая русский язык? Россия сама в состоянии позаботиться о русском языке, носителей там хватает.

Может, нам, родителям, хватит уже проглатывать пустые обещания о мифической пользе русского образования в Эстонии и делать из наших детей жертв этой борьбы, взращивая очередную армию безработных?

Разве разногласия в трактовке истории - это достаточный аргумент, чтобы загубить будущее своего ребенка? Кто мешает вам, родителям, излагать свой вариант истории, праздновать свои праздники, читать русские сказки своим детям?

Давайте посмотрим, чего на самом деле добились эти борцы за 26 лет независимости Эстонии? Армия безработной русской молодежи, родители которой поверили в россказни о великом могучем русском языке. Большая часть этой армии обитает на просторах Ида-Вирумаа, кто-то со шприцами в трясущихся руках, зато очень хорошим знанием русского языка, а кто-то раскладывая товар по полкам продуктовых магазинов. Кстати, немалое скопление знатоков русского языка с высшим русским образованием работает и в Таллинне разнорабочими на «Эриксоне». Да, там вы найдете юристов, психологов, экономистов, педагогов. Давайте спросим у них, насколько, они рады тому, что их родители в свое время сделали выбор в пользу русских детских садов и школ?

Статистика неумолимо кричит нам о том, что практически все руководящие должности занимают эстонцы. На предприятия, заводы, берут эстонскую молодежь без опыта, в то время как наши носители русского образования с 40-летним опытом работы идут на биржу труда. А мы продолжаем бороться… бороться, извините, за что?

Не кажется ли вам, что мы очень увлеклись всей этой борьбой и пришло время поставить крест на неконкурентоспособном русском образовании и открыть вопрос о том, как можно более безболезненно перейти на эстонский язык обучения, чтобы наши дети смогли конкурировать на рынке труда с эстонскими детьми?