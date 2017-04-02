Галерея: акции протеста в центре Москвы обернулись массовыми задержаниями

"В настоящее время в автобусы полиции доставлено более 40 человек, среди них есть несовершеннолетние", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь представитель организации "Новая Оппозиция" Роман Ковалев также заявил агентству, что в настоящий момент на Триумфальной площади задержано около 40 человек. "По моим данным, на Триумфальной площади было задержано около 40 человек", - сказал он.

По его словам, задержанные в настоящий момент находятся в автозаках.