Галерея: акции протеста в центре Москвы обернулись массовыми задержаниями
2 апреля 2017 г., 15:16
Более 40 человек, в том числе несколько несовершеннолетних, задержаны в центре Москвы в связи с попыткой проведения акции протеста, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах в воскресенье.
"В настоящее время в автобусы полиции доставлено более 40 человек, среди них есть несовершеннолетние", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь представитель организации "Новая Оппозиция" Роман Ковалев также заявил агентству, что в настоящий момент на Триумфальной площади задержано около 40 человек. "По моим данным, на Триумфальной площади было задержано около 40 человек", - сказал он.
По его словам, задержанные в настоящий момент находятся в автозаках.