Мать сообщила в полицию об изнасиловании 17-летней дочери. В ходе расследования выяснилось, что произошло на самом деле

В марте этого года в полицию позвонила мать 17-летней девочки и заявила, что ее дочь изнасиловали. К таким сообщениям полиция всегда относится очень серьезно. Нужно сразу действовать, так как времени мало – необходимо собрать доказательства, которые имеют ценность только, если они свежие, пишет Postimees.

Предполагаемым насильником оказывается 70-летний мужчина. Полиция начинает проверять его прошлое. В тот же день, когда в полицию поступило сообщение, стражи правопорядка приходят к заключению, что на самом деле изнасилования не было. Эту информацию сразу сообщают и родителям девушки, чтобы их успокоить.

Чтобы быть уверенными в своих заключениях, полицейские проводят дополнительные следственные действия. Они анализируют разговоры девушки и пожилого мужчины на портале Flirticus. Выясняется, что в ходе беседы все действия были детально обговорены: где будет происходить встреча, на какой машине приедет мужчина, что будет происходить дальше.

Полиция не находит признаков того, что кого-то в ходе общения к чему-то принуждают. После разговора с девушкой выясняется, что она и раньше встречалась с этим мужчиной. Наконец, полиция проверяет: а не обвел ли мужчина каким-либо образом девушку вокруг пальца? В итоге и это предположение не находит подтверждений. Все происходило по обоюдной инициативе.

«По закону у нас с момента поступления сообщения есть десять дней для того, чтобы выяснить, есть ли в данном деле признаки совершения преступления. Если такие признаки обнаружены, то возбуждается уголовное дело. В данном случае никаких признаков, указывающих на то, что было совершено преступление, не было», - отметил руководитель криминального бюро Идаской префектуры полиции Райнер Юусе.