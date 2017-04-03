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Пора на пенсию: известный производитель восковых мелков отказывается от одного цвета

Rus.Postimees.ee
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Восковые мелки Crayola. | ФОТО: RICHARD DREW/AP

Известный производитель восковых мелков Crayola отказывается от одного цвета и заменит его другим, передает Tarbija24.

Из набора Crayola, состоящего из 24 восковых мелков, исчезнет цвет одуванчика или Dandelion. Предприятие решило отправить этот цвет на пенсию. В течение апреля по крупным городам США будет разъезжать автомобиль Dandelion и проводить символические проводы с ним.

Восковые мелки Crayola. Фото: JUSTIN SULLIVAN/AFP

Так как в набор входит 24 цвета, фирма планирует заменить Dandelion на какой-нибудь другой цвет. На какой именно, пока держится в секрете.

Crayola - бренд художественных изделий, принадлежащий компании Crayola LLC, основанной в 1885 году под именем Binney & Smith. Фирма выпускает карандаши, маркеры, акварельные краски, раскраски и т.д.

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