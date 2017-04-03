Галерея: брошенные финнами пустые дома могут стать камнем на шее волости

По словам волостного старейшины Мартна Тийу Аавик, скоро дома, оставленные финскими инвесторами на произвол судьбы, перейдут в руки государства и тогда могут стать настоящей головной болью для местных властей, пишет Postimees.ee.

«Мы продали эти дома в 2000 году. Нашлось одно частное лицо, которое хотело их купить. Да ради бога, пожалуйста», - вспоминает старейшина. По его словам, покупатель планировал поселить в них пожилых финнов.

«Хаапсалу у нас под боком, и там живет много финнов, а вот здесь ничего не получилось», - отметил он, добавив, что рядом с домами даже планировалось построить крематорий, но от этой идеи также отказались.

После того, как стало понятно, что никакие престарелые финны в домах жить не будут, начался процесс банкротства предприятия, которое должно было стать основным застройщиком. Поскольку процесс банкротства до конца довести не удалось, чтобы дома не повисли, их предложили волости. Волость от такого подарка отказалась, и дома отдали государству.

При этом Аавик уверен, что при первой же возможности государство переложит ответственность за судьбу зданий на плечи волости. Если это произойдет, то, по словам старейшины, ему ничего не останется, как снести здания.