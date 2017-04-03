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Российский политолог для Rus.Postimees: кто может стоять за взрывами в петербургском метро?

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Alexander Shcherbak/Alexander Shcherbak/TASS

Сегодня в Санкт-Петербурге в метро произошли два взрыва. Сообщается о десяти погибших и десятках раненых. Российский политолог Олег Игнатов из Центра политической конъюнктуры прокомментировал для Rus.Postimees, что может за этим стоять.

Судя по всему, трагедия в Санкт-Петербурге является террористической атакой. Если это подтвердится, то это первый теракт в северной столице больше, чем за 20 лет. Количество версий, скорее всего, сведется к трем.

Во-первых, организаторы атаки могут быть связаны с террористическими группировками в Сирии, и происшествие, как и убийство российского посла в Турции, является своеобразной местью за штурм в Алеппо.

Во-вторых, за терактом может стоять Исламское государство, с которым Россия также сражается в Сирии. Не исключено, что непосредственные исполнители имеют связи с Северным Кавказом.

В-третьих, не исключено, что возникнет и украинская версия. Во всяком случае, российские спецслужбы предупреждали об опасности, которая может исходить от украинских праворадикальных группировок или даже украинских спецслужб, которые якобы планировали направить диверсантов в России. В последнюю версию верится мало, потому что до сих пор прецедентов не было. Однако если последняя версия станет главной, то можно ожидать эскалации российско-украинского противостояния с непредсказуемыми последствиями.

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