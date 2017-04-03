Фото: машина протаранила забор школы, виновник скрылся с места ДТП

«Вчера после шести вечера в полицию поступило сообщение, что на улице Куперьянова в Валга машина Audi врезалась в металлический забор и покинула место происшествия», - говорит пресс-секретарь полиции Рагне Кейск. Свидетели ДТП помогли быстро найти машину и ее хозяина.

«С помощью очевидцев полиция выяснила, какая машина протаранила забор и в каком направлении она поехала. Полиция нашла машину Audi A6 со следами аварии возле многоквартирного дома на улице Куперьянов, людей в машине не было». По словам Кейск, владелец машины не открыл дверь квартиры блюстителям порядка.

Полиция отбуксировала машину на парковку для автомобилей после аварии. Для выяснения обстоятельств ДТП и оценки нанесенного ущерба начато производство.