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Фото: машина протаранила забор школы, виновник скрылся с места ДТП

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Lea Margus / Valgamaalane

Вечером в воскресенье в Валга машина врезалась в разделяющий парковку гимназии и пешеходную дорожку металлический забор. Водитель пытался избежать ответственности за содеянное и покинул место происшествия, пишет Valgamaalane.

«Вчера после шести вечера в полицию поступило сообщение, что на улице Куперьянова в Валга машина Audi врезалась в металлический забор и покинула место происшествия», - говорит пресс-секретарь полиции Рагне Кейск. Свидетели ДТП помогли быстро найти машину и ее хозяина.

«С помощью очевидцев полиция выяснила, какая машина протаранила забор и в каком направлении она поехала. Полиция нашла машину Audi A6 со следами аварии возле многоквартирного дома на улице Куперьянов, людей в машине не было». По словам Кейск, владелец машины не открыл дверь квартиры блюстителям порядка.

Полиция отбуксировала машину на парковку для автомобилей после аварии. Для выяснения обстоятельств ДТП и оценки нанесенного ущерба начато производство.

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