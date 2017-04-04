Деревенский житель принял крадущихся солдат за воров и схватился за пистолет

Хозяйка дома, Хярна, рассказала, что в тот вечер она припозднилась с работами по хозяйству и уже после полуночи услышала неистовый лай двух собак. Выглянув из окна, Хярна заметила на другой стороне дороги мерцающий огонек. Женщина вышла на улицу, чтобы выяснить, что происходит, но источника света уже не было.

Первое, о чем подумала Хярна, - что рядом орудуют воры. С неделю назад воры уже пытались слить топливо из стоящего через дорогу грузовика, но муж Хярны Эймар тогда им помешал. Кроме того, у одного из соседей стащили двигатель от старенькой "Волги". Хярна решила разбудить мужа. Тот вышел на улицу, но ничего не заметил. Однако собаки не унимались, поэтому Эймар надел куртку, взял зарегистрированный пистолет и пошел выяснять, в чем дело.

«Поначалу я их не заметил», - говорит Эймар. Лишь после того, как он сделал второй круг близ домов, находящихся через дорогу, в стороне мелькнул красный огонек. Мужчина пошел на него и наткнулся на двух служащих Сил обороны, которых он принял за воров.

«Сейчас получите! У вас холостые, а я в вас олово пущу», - пригрозил Эймар.

Возможно, военных напугал пистолет в руках мужчины: во всяком случае они объяснили, что идут учения, и им приказано охранять дорогу.

По словам Эймара, Силы обороны должны были предупредить местных жителей об учениях, но этого не сделали. «В следующий раз дойдет до стрельбы», - возмущается он.

Пресс-секретарь Сил обороны Марина Лощина сообщила, что информация об учениях вместе с картой зоны была отправлена в волости Хальяла и Вихула. Силы обороны попросили местные самоуправления обнародовать общую информацию об учениях, чтобы донести ее до местных жителей.

«Местная газета, инфостенд, сайт местного самоуправления, социальные сети и так далее», - перечислила Лощина возможные варианты оповещения жителей, добавив, что соответствующая информация имеется на домашней странице волости Хальяла.

Волостной старейшина Хальяла Лео Аадель отметил, что очень хорошо понимает беспокойство жителей. Раньше аналогичных случаев не было. Произошедшее было связано с тем, что сообщение Сил обороны не успели опубликовать в волостной газете, которая кладется в каждый почтовый ящик. Поскольку с публикацией в газете опоздали, было решено опубликовать информацию на домашней странице волости.

По словам Ааделя, в дальнейшем нужно будет договариваться об учениях с Силами обороны еще раньше. «Хорошо, что сейчас не дошло до перестрелки», - добавил он о случае в Варангу.

Волостной старейшина Вихула Аннес Наан признался, что и они не успели сообщить об учениях в волостной газете. Однако в Вихула есть сеть деревенских старейшин, чего, по данным Наана, нет в волости Хальяла.

Электронное письмо с информацией об учениях в волости Вихула разослали деревенским старейшинам, чтобы те предупредили местных жителей.