Полезные советы профессионалов: винтажный интерьер без лишних затрат

Согласитесь, колонны, канделябры и избыток позолоты смотрятся в обычных квартирах нелепо. Глупо пытаться наполнять малогабаритные комнаты убранством дворцовых залов — евроремонты 90-х годов «а ля классика» оставим в сторонке.

Но внести в современный актуальный интерьер легкие штрихи истории можно и нужно: так дом станет интереснее, вы будто вскользь намекнете гостям на вашу интеллигентность и хороший вкус. Пусть гостиную украсит дедушкина хрустальная люстра или даже маленький, но действительно старинный столик: небольшая деталь должна привлечь внимание.

Фото: diy.ru

Здесь важно помнить: винтаж — это не воссоздание какой-то эпохи один в один, это ее переосмысление. Элементы с возрастом должны быть удачно вплетены в современный дизайн. Вы ведь не хотите жить в запыленном музее?

Вот вам главный секрет винтажного интерьера:

один-два на самом деле старых или старинных элемента;

два-три искусственно состаренных;

остальное — принципиально современное.

Причем элементы — это не только мебель. Светильники, текстиль, предметы искусства, даже рулон винтажных обоев, отлично сохранившийся на чердаке, может сотворить чудо. Лишь бы старое, состаренное и новое хорошо сочетались и поддерживали друг друга.

Фото: diy.ru

И если с первым пунктом все ясно — вы возьмете что-то из бабушкиного наследства или приобретете на блошином рынке или в антикварном магазине, то о состаренных элементах интерьера нужно поговорить ОТДЕЛЬНО. Что мы и сделаем, перейдя по ссылке.