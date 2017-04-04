Патрисия Каас: песни должны помогать людям, пережившим ужас

18 мая в Таллинне, в концертном зале Nordea выступит легендарная французская певица Патрисия Каас. В каком-то смысле нынешнее турне певицы – знаковое: в прошлом году она выпустила свой десятый студийный альбом – через тринадцать лет после того, как вышел альбом с оригинальными песнями «Sexe fort». Молчание было относительным (в промежутке вышли альбомы с перепевками «Kabaret» и «Каас поет Пиаф») – и все-таки, как рассказывает Патрисия, она молчала много лет потому, что ощущала эмоциональный тупик: «Я не была самой собой». Два года назад певицу накрыла депрессия, после чего она словно бы возродилась к творчеству. Об этом и многом другом Патрисия Каас рассказала в интервью нашему порталу.

– Ваш новый альбом называется просто «Patricia Kaas», и это название заставляет думать, что он отражает вас как личность лучше, чем предыдущие. Почему он называется именно так?

– Это сложно объяснить в нескольких словах, но... В самом начале я довольно много размышляла о том, как его назвать. Потом стали появляться песни, и все они были об очень глубоких, важных, актуальных для меня вещах. И если говорить о том, как я себя ощущаю сегодня, все песни, которые вошли на альбом, кажутся мне очень личными. Они рассказывают о той женщине, которой я являюсь сегодня, о женщине, которая больше ладит с собой, чем раньше, и куда больше в себе уверена.

Так что да, верным будет сказать, что этот альбом отражает меня как личность – на уровне выбора тем, выбора песен, выбора моей интерпретации этих песен. Я бы сказала, что для меня это своего рода новое начало. И это тоже одна из причин, по которым я решила дать альбому мое имя.

– Одна из самых сильных песен альбома называется «La langue que je parle». Там есть слова: «Язык, на котором я говорю, – оставшийся в живых... он рассказывает о женщине». Вы откровенно говорили в интервью об эмоциональном выгорании, которое предшествовало записи нового альбома, и о том, что альбом для вас – «своего рода возрождение», что теперь в вас «больше мудрости и больше души». Как именно менялся ваш язык?

– Конечно, «язык, на котором я говорю», – это способ, которым я выражаю самоё себя. Когда я только начинала карьеру певицы и приехала в Париж, то говорила с немецким акцентом (в детстве Каас жила в городке поблизости от границы с Германией, ее отец – германолотарингец, мать – немка; до шести лет Каас говорила только на саарландском диалекте немецкого языка – Н.К.), французский словарный запас у меня был достаточно невелик. Мое взросление сильно повлияло на язык, на котором я говорю, как и место, где я росла, то, чему я училась, то, чему меня учили дома...