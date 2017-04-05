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Смотрите, как водители в Эстонии объясняют полиции, почему они говорят по телефону, едят и курят за рулем

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Karli Saul/SCANPIX

Сегодня в Эстонии проходит «День без мобильного телефона», организованный Департаментом шоссейных дорог и полицией.

Pärnu Postimees подготовил подборку ответов водителей на просьбу полицейских объяснить, почему они занимаются посторонними делами за рулем:

  • Не было других вариантов, только ответить на звонок.
  • Не знаю.
  • Использую время рационально.
  • Срочная ситуация.
  • Клиент звонил несколько раз. Ответил, поскольку клиент был злой.
  • Случайно.
  • Поскольку должен был забрать подругу, посмотрел, насколько я уже опаздываю.
  • Поскольку телефон зазвонил и я подумал, что необходимо ответить.
  • Я был голоден.
  • Ребенок звонил.
  • Ребенок ждал меня у школы и хотел узнать, как далеко я нахожусь. Хотела сказать, что скоро буду.
  • Показывал другу картинку.
  • Надо было позвонить.
  • Ждал этого звонка. Когда телефон зазвонил, не было возможности остановить машину.
  • Фотографировал возможное пиратское такси.
  • Позвонили из детского сада, что ребенок болен и я должна при первой возможности его забрать.
  • Курю уже давно, примерно 50 лет.
  • Было желание покурить.
  • Занимался делами по работе.
  • Возвращался из гостей, с собой дали яблоко. Разыгрался аппетит.
  • По работе поступает много звонков, должен отвечать. Громкая связь работает плохо.
  • Рабочие дела. Если постоянно останавливаться, никуда не успею.
  • Работа. Должен всегда быть доступен.
  • Убирал телефон от солнечных лучей.
  • Ответил на звонок и сказал, что не могу сейчас говорить.
  • Ответил, поскольку думал, что это важный звонок.
  • Ответил на звонок друга на автомате. Не подумал, что так нельзя поступать.
  • Принимал поздравления по случаю дня рождения.
  • Вытащил телефон из кармана, чтобы было удобнее сидеть.
  • Взял телефон в руки, чтобы посмотреть, кто звонит.

Данные: дипломная работа "Посторонние дела водителей за рулем на примере Пярну" студента Хаапсалуского колледжа ТТУ Вайко Киви

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