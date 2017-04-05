Смотрите, как водители в Эстонии объясняют полиции, почему они говорят по телефону, едят и курят за рулем

Pärnu Postimees подготовил подборку ответов водителей на просьбу полицейских объяснить, почему они занимаются посторонними делами за рулем:
- Не было других вариантов, только ответить на звонок.
- Не знаю.
- Использую время рационально.
- Срочная ситуация.
- Клиент звонил несколько раз. Ответил, поскольку клиент был злой.
- Случайно.
- Поскольку должен был забрать подругу, посмотрел, насколько я уже опаздываю.
- Поскольку телефон зазвонил и я подумал, что необходимо ответить.
- Я был голоден.
- Ребенок звонил.
- Ребенок ждал меня у школы и хотел узнать, как далеко я нахожусь. Хотела сказать, что скоро буду.
- Показывал другу картинку.
- Надо было позвонить.
- Ждал этого звонка. Когда телефон зазвонил, не было возможности остановить машину.
- Фотографировал возможное пиратское такси.
- Позвонили из детского сада, что ребенок болен и я должна при первой возможности его забрать.
- Курю уже давно, примерно 50 лет.
- Было желание покурить.
- Занимался делами по работе.
- Возвращался из гостей, с собой дали яблоко. Разыгрался аппетит.
- По работе поступает много звонков, должен отвечать. Громкая связь работает плохо.
- Рабочие дела. Если постоянно останавливаться, никуда не успею.
- Работа. Должен всегда быть доступен.
- Убирал телефон от солнечных лучей.
- Ответил на звонок и сказал, что не могу сейчас говорить.
- Ответил, поскольку думал, что это важный звонок.
- Ответил на звонок друга на автомате. Не подумал, что так нельзя поступать.
- Принимал поздравления по случаю дня рождения.
- Вытащил телефон из кармана, чтобы было удобнее сидеть.
- Взял телефон в руки, чтобы посмотреть, кто звонит.
Данные: дипломная работа "Посторонние дела водителей за рулем на примере Пярну" студента Хаапсалуского колледжа ТТУ Вайко Киви