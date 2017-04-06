Планы наемного убийцы сорвало SMS-сообщение от Аракаса

Эстонца Имре Аракаса, из-за преступной репутации постоянно находившегося под контролем полиции Европы, задержали в Ирландии во время подготовки заказного убийства. Сегодня его связывают с несколькими подобными преступлениями, совершенными за границей.
Имре Аракас сразу попал в ловушку ирландской полиции. Год назад эстонец по счастливой для него случайности смог избежать тюрьмы, поскольку тогда у полиции не хватило доказательств, чтобы наказать его за заказное убийство лидера известной преступной группировки.
Тогда трое мужчин, одетых в форму местной полиции, убили в гостинице одного из лидеров банды Хатчей Дэвида Бёрна. Перед смертью Бёрн хвастался, что сведение счетов между местными группировками не закончится до тех пор, пока не будет убит главарь противоборствующей банды Кинахана Даниэль Кинахан.
В числе трех предполагаемых убийц полиция Ирландии задержала и Имре Аракаса, который знаком с Кинаханом еще по Испании, где оба проживают. Тогда Аракаса задержали в Дублине, но при нем нашли только телескопический прицел. Этого явно не хватило для предъявления обвинения и Аракаса отпустили.
Когда теперь, в минувшее воскресенье Аракас взошел на борт самолета Аликанте-Дублин, это стало знаком, что в ближайшее время в Ирландии нужно ожидать будоражащих событий. Поскольку Европол, предположительно, включил имя Аракаса в список людей, находящихся под наблюдением по всей Европе, о том, что мужчина прибыл в Дублин, тут же сообщили ирландской полиции. Когда через два часа Аракас вышел из таможенного коридора аэропорта Дублина с сумкой в руках в зону ожидания прибывающих пассажиров, там его уже поджидали местные оперативники.
В последующие дни подразделение по ведению тайной слежки зафиксировало, как эстонец зашел в один из магазинной Дублина и купил себе два парика. В то же время отслеживали и телефон Аракаса. В тот момент, когда через пару дней после прибытия в Дублин он отправил SMS своему знакомому ирландскому преступнику, пытая выяснить, может ли тот прислать ему пистолет и глушитель к нему, полиция приняла решение о задержании эстонца.
Это произошло в пригороде Дублина, в одном из домов Блэктауна, где во время вторжения спецподразделения, кроме Аракаса находились еще два человека. Один из них – хозяин дома – был 58-летним Стевеном Фулером, которого в 2011 году наказали за выращивание конопли во дворе дома. Тогда в его распоряжении нашли растения конопли на 450 000 евро и две единицы оружия.
Во время задержания у Аракаса нашли несколько маскировочных костюмов и список людей, которые связаны с семьей Хатча. Ирландские журналисты утверждают, что это список людей, которых Аракас должен был убить. По словам журналиста ирландской газеты Irish Sun Оуэна Конлона, все это часть одной из самых кровопролитных гангстерских воин за всю историю Ирландии. «Список, который был у него в руках, состоял не только из бандитов Хатча, он состоял из родственников членов Хатча – невинных людей».
По словам журналиста, резиденция Кинахана находится в испанской Марбелле (где живет и Имре Аракас), а Хатчи находятся в Дублине. Но в последние годы, банда Кинахана убила 11 родственников членов группировки Хатчей. Поэтому лидер Хатчей Гэрри Хатч по кличке Монах, сбежал в Амстердам.
По словам Конлона, чтобы отомстить Хатчам, теперь решили напасть на его родственников: «Меня удивляет, что для этого пригласили настолько известного убийцу, о прибытии которого полиция в любом случае узнала бы».
Преступники Ирландии знают эстонца под кличкой Мясник, поскольку он известен своим хладнокровным отношением к жизням людей. По утверждениям ирландских СМИ, на убийствах Аракас зарабатывал по 100 000 евро.
«Картель устала платить наркоманам, которые превращали заказное убийство в бойню, часто убивая невинных людей. Поэтому они начали платить человеку, который считается одним из самых опасных киллеров в Европе», - сказал один из источников ирландской газеты Independent.
По данным газеты, 58-летний эстонец переехал в 1990-х в Коста дель Соль, где и познакомился с картелью Кинахана. Также в статье говорится, что Аракаса связывают с убийствами во многих странах Европы. Сам Аракас называл себя на допросах бизнесменом, занимающимся недвижимостью.
О войне между группировками Кинахана и Хатча в Дублине знают очень хорошо. Обе банды связывают с наркоторговлей, многие члены группировок были признаны виновными в совершении именно таких преступлений. Кинахан еще связывают с международной торговлей оружием и отмыванием денег. Одним из регионов их действий является Марбелла, где Аракас живет последние 20 лет.
За время сведения счетов между группировками погибли уже 11 членов семей членов Хатча и всего один Кинахана. Больше всего информации есть об убийстве Гари Хатча в 2015 году в Испании. А в последний раз две недели назад два раза стреляли в его двоюродного брата.
Эстонский суд неоднократно наказывал Имре Аракаса в уголовном порядке, также его имя фигурировало во многих уголовных делах. Например, осенью 1996 года Аракаса связывали с убийством преступного авторитета и бывшего казначея Даниэля Мянга, которому Аракас предъявлял претензии из-за его сотрудничества с русскими преступными группировками. Также Аракаса считают человеком, дважды с автоматом в руках покушавшимся на жизнь предпринимателя Меэлиса Лао, которого связывают с преступным миром – один раз в Таллинне на Тартуском шоссе, и один раз – в Пирита.
И хотя подозрение в заказном убийстве Аракасу было предъявлено лишь один раз, однако, его же связывали и с заказным убийством преступного авторитета Райна Восанда, которое произошло еще в 1990-х в таллиннском районе Мустамяэ. По причине отсутствия доказательств, обвинение Аракасу предъявлено не было.
Аракас остался жив после нескольких покушений на него самого. Он – одноклассник бывшего премьер-министра Марта Лаара.
Постановка заказа убийства
19 декабря 2011 года Харьюский уездный суд признал Аракаса виновными в фабрикации вины предпринимателя Николая Рейсмана, согласно которой он якобы заказал убийство предпринимателя Тоомаса Тамме. Имре Аракас был виновен в искусственном создании доказательств, принуждении к даче ложных показаний и незаконном обороте огнестрельного оружия или боеприпасов, и получил наказание в виде лишения свободы на год и два месяца условно с трехлетним испытательным сроком.
Согласно обвинению, Олег Лядов придумал схему, как срежиссировать вину Николая Рейсмана в заказе убийства крупного предпринимателя Тоомаса Тамме. Лядов неоднократно просил денег у Тоомаса Тамме, поскольку Николай Рейсман будто бы заказал киллера, чтобы Тамме, но якобы убийца передумал и готов дать показания. В схеме, по данным следствия, были также задействованы Имре Аракас, Энрико Касемаа и Тауно Траат.
Избиение фотографа
Во время того же судебного процесса у здания Харьюского уездного суда у Имре Аракаса произошел инцидент с фотографом BNS, в результате которого было возбуждено уголовное дело.
Полиция возбудила дело против Аракаса после того, как возникло подозрение, что он ударил фотографа, который фотографировал приехавшего к зданию суда на оглашение приговора по соглашению Ирме Аракаса утром 19 декабря 2011 года. Аракас был раздражен, что его фотографируют, и пытался дважды ударить фотографа ногой в живот. Фотографу удалось отбить удары рукой, но он получил травму. Фотоаппаратура не пострадала. Аракасу было предъявлено подозрение в нанесении телесных повреждений.
Прокуратура прекратила производство по уголовному делу в феврале 2012 года по причине отсутствия общественного интереса, поскольку вина подозреваемого не было большой, подозреваемый и потерпевший договорились, и потерпевший не хотел продолжения производства.
Бутылка с зажигательной смесью в окно
Лет десять назад полиция задержала Аракаса в рамках расследования уголовного дела, сутью которого была история, когда в окно родственникам предпринимателя Ханса. Х. Луйка была заброшена бутылка с зажигательной смесью, но обвинение ему так и не предъявили.
Согласно обвинению в ночь на 27 ноября 2006 года в окно квартиры активиста просвещения на темы природы, расположенной в Мурасте, Марек Вырк забросил две бутылки с зажигательной смесью. По мнению Луйка, на самом деле нападение было направлено против члена совета Laferme, который живет рядом с местом жительства активиста в Мурасте.
27 ноября того же года в 2.32 две бутылки с зажигательной смесью забросили в окно частного дома, расположенного на Маарьямяги в Таллинне, а в 3.13 еще две бутылки залетели в окно квартиры на Линнамяэ-теэ в Таллинне. Это все места жительства людей, которые близко или отдаленно связаны с акционерным общество Laferme и, по оценке прокуратуры, мотивом нападения стал спор об акциях фирмы.
Центральная криминальная полиция связала все три случая поджогов в одно уголовное дело и на короткий срок взяла под стражу Ассара Паулуса, Имре Аракаса, Яака Тууксама, Рюнно Кристюхана, Рюнно Линга и Марека Вырка. Под суд был отдан только Вырк, которого в январе 2009 года Харьюский уездный суд признал виновным. По совокупности вины, суд приговор его к девяти годам заключения.
Аракаса пытались убить в Марбелле
В декабре 2001 года Аракаса пытались убить в Испании, когда в его сторону выпустили целую обойму из автомата. Получившему несколько пулевых ранений Аракасу удалось запрыгнуть в свою машину и сбежать. Прокуратура Испании предъявила обвинение в покушении на убийство четверым эстонцам. Главным обвиняемым, по данным следствия, был Айнар Купп, который вместе с двумя приятелями решил убить Аракаса, поскольку последний не хотел участвовать в плане разбойного нападения на семью крупного бизнесмена из Эстонии, которая отдыхала в Испании, и потребовать выкуп.
В начале 2006 года Купп вышел из испанской тюрьмы, когда судебный процесс по делу о покушении на Аракаса еще даже не начался. Предположительно, счастье улыбнулось Куппу, благодаря испанским законам, которые не позволяют держать обвиняемого больше четырех лет под стражей без судебного решения. Поэтому Куппа отпустили на свободу и взяли с него подписку, что он явится в суд в указанное время, но Купп исчез в неизвестном направлении. 7 февраля 2006 года судебное заседание в Малаге закончилось тем, что Пеэтера Вайка и Аймара Лаури приговорили к 13 года лишения свободы за покушение на убийство Аракаса. За содействие в покушении Тоомаса Мяндметса оправдали, хотя прокурор просил для него 20 лет лишения свободы.
Аракаса пытались убить в Таллинне
Неустановленный преступник вечером 30 октября 1997 года в Таллинне на улице Тихазе выпустил в садившегося в свой Mercedes Аракаса пять пуль, но не попал. Аракас трижды выстрелил в ответ из своего зарегистрированного оружия, после чего преступник сбежал. Полиция возбудила уголовное дело, но нападавший остался неустановленным.
Четыре месяца под стражей
С декабря 1996 по март 1997 года Имре Аракас находился под стражей по обвинению в незаконном хранении оружия. Во время обыска в доме Аракаса в Ласнамяэ, полиция нашла у него два пистолета и обрез. Таллиннский городской суд назначил ему условное наказание.
Случай птицефабрики
Таллиннская криминальная полиция задержала Аракаса 11 декабря 1996 года и планировала предъявить ему обвинение в убийстве связанного с группировкой птицефабрики Райна Высанда в июне 1994 года. Свидетель, который видел на крыше своего года длинноволосого мужчину, не опознал Аракаса среди трех представленных ему людей. Полиция отказалась предъявлять ему обвинение в убийстве. Высанда убили в его мустамяэской квартире. Киллер стрелял из карабина через окно кухни, когда потерпевший ответил на звонок по настольному телефону. Убийца стрелял с крыши дома напротив.
План сбежать в Швецию на лодке
В феврале 1979 года Имре Аракас вместе с двумя приятелями украл в тире «Динамо», располагавшемся в Таллинне на стадионе «Кадриорг», 13 пистолетов и тысячу патронов. Аракас говорил журналистам, что у него с приятелями был план сбежать на лодке в Швецию, и пистолеты были нужны для отражения возможного столкновения с советскими пограничниками. План побега в Швецию провалился, поскольку сломался мотор лодки. Милиция поймала Аракаса. Весной 1979 года он сбежал из суда, выпрыгнув со смотровой площадки Тоомпеа. Суд тогда работал в доме Стенбокка, где сегодня расположены Государственная канцелярия и правительство. После побега Аракас смог три месяца скрываться, но милиция поймала его 12 июля. Суд приговор его за кражу оружия к 15 года лишения свободы. Его отправили в российскую колонию, а после восстановления независимости вернули в Эстонию для отбытия наказания до конца. Аракас вышел на свободу летом 1992 года.
Покушение на Карла Вайно
31 июля 1979 года газета эстонцев в Канаде «Vaba Eestlane» написала, что Имре Аракас задержан за неудачное покушение на первого секретаря Коммунистической партии ЭССР Карла Вайно. Ссылки на три покушения на Вайно есть и в исторических документах, опубликованных в январе этого года Центральной разведагентурой США, но по данным историков и советских органов власти, утверждения о покушениях на убийство Вайно не отвечают действительности.
Граффити на милицейской машине
В 1978 году Аракаса приговорили к условному наказанию за то, что он нарисовал антисоветское граффити на милицейской машине, стоявшей на Балтийском вокзале.
Заплыв через Красное море
В мае 2013 года российское новостное агентство Interfax опубликовало новость о том, что в знак памяти о депортациях крымских татар четверо мужчин решили переплыть Красное море в Египте. Протяженность водного марафона была сто километров. Тогда Имре Аракас подтвердил BNS, что участвует в этом мероприятии.
«В заплыве участвуют бывший украинский диссидент и политзаключенный Олег Сафьяник, живущий в Москве бывший политзаключенный Шамиль Алимурадов, эстонский борец за свободу Имре Аракас и черкесский плавец-марафонец Анатолий Вялец», - сказала Али Хамзина Interfax.
Андрес Эйнманн.