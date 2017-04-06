Планы наемного убийцы сорвало SMS-сообщение от Аракаса

Имре Аракас сразу попал в ловушку ирландской полиции. Год назад эстонец по счастливой для него случайности смог избежать тюрьмы, поскольку тогда у полиции не хватило доказательств, чтобы наказать его за заказное убийство лидера известной преступной группировки.

Тогда трое мужчин, одетых в форму местной полиции, убили в гостинице одного из лидеров банды Хатчей Дэвида Бёрна. Перед смертью Бёрн хвастался, что сведение счетов между местными группировками не закончится до тех пор, пока не будет убит главарь противоборствующей банды Кинахана Даниэль Кинахан.

В числе трех предполагаемых убийц полиция Ирландии задержала и Имре Аракаса, который знаком с Кинаханом еще по Испании, где оба проживают. Тогда Аракаса задержали в Дублине, но при нем нашли только телескопический прицел. Этого явно не хватило для предъявления обвинения и Аракаса отпустили.

Когда теперь, в минувшее воскресенье Аракас взошел на борт самолета Аликанте-Дублин, это стало знаком, что в ближайшее время в Ирландии нужно ожидать будоражащих событий. Поскольку Европол, предположительно, включил имя Аракаса в список людей, находящихся под наблюдением по всей Европе, о том, что мужчина прибыл в Дублин, тут же сообщили ирландской полиции. Когда через два часа Аракас вышел из таможенного коридора аэропорта Дублина с сумкой в руках в зону ожидания прибывающих пассажиров, там его уже поджидали местные оперативники.

В последующие дни подразделение по ведению тайной слежки зафиксировало, как эстонец зашел в один из магазинной Дублина и купил себе два парика. В то же время отслеживали и телефон Аракаса. В тот момент, когда через пару дней после прибытия в Дублин он отправил SMS своему знакомому ирландскому преступнику, пытая выяснить, может ли тот прислать ему пистолет и глушитель к нему, полиция приняла решение о задержании эстонца.

Это произошло в пригороде Дублина, в одном из домов Блэктауна, где во время вторжения спецподразделения, кроме Аракаса находились еще два человека. Один из них – хозяин дома – был 58-летним Стевеном Фулером, которого в 2011 году наказали за выращивание конопли во дворе дома. Тогда в его распоряжении нашли растения конопли на 450 000 евро и две единицы оружия.

Во время задержания у Аракаса нашли несколько маскировочных костюмов и список людей, которые связаны с семьей Хатча. Ирландские журналисты утверждают, что это список людей, которых Аракас должен был убить. По словам журналиста ирландской газеты Irish Sun Оуэна Конлона, все это часть одной из самых кровопролитных гангстерских воин за всю историю Ирландии. «Список, который был у него в руках, состоял не только из бандитов Хатча, он состоял из родственников членов Хатча – невинных людей».

По словам журналиста, резиденция Кинахана находится в испанской Марбелле (где живет и Имре Аракас), а Хатчи находятся в Дублине. Но в последние годы, банда Кинахана убила 11 родственников членов группировки Хатчей. Поэтому лидер Хатчей Гэрри Хатч по кличке Монах, сбежал в Амстердам.