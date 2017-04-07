Вечеринка закончилась побоищем

Как сообщили в Лыунаской префектуре, вызов в один из домов на улице Парги-теэ в Вынну поступил ночью 6 апреля около 0.40, сообщает Tartu Postimees.

Сцепились пять человек, до этого совместно употреблявших алкоголь. Двоих увезли в травмпункт. Предполагаемого зачинщика - 56-летнего мужчину - задержали, однако прежде отправили на вытрезвление.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений.