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Вечеринка закончилась побоищем

Rus.Postimees.ee
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Драка. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В поселке Вынну Тартуского уезда в ночь на четверг пятеро человек совместно распивали алкоголь, однако вскоре веселье обернулось всеобщей дракой.

Как сообщили в Лыунаской префектуре, вызов в один из домов на улице Парги-теэ в Вынну поступил ночью 6 апреля около 0.40, сообщает Tartu Postimees.

Сцепились пять человек, до этого совместно употреблявших алкоголь. Двоих увезли в травмпункт. Предполагаемого зачинщика - 56-летнего мужчину - задержали, однако прежде отправили на вытрезвление.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений.

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