Минобороны РФ закрыло горячую линию с Пентагоном по Сирии

Россия пошла на этот шаг после того, как США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск в провинции Хомс, передает "Интерфакс".

"В российское военное ведомство был вызван военный атташе при посольстве США в Москве, которому была официально вручена нота о приостановке российской стороной с ноля часов 8 апреля выполнения своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании", - сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил, что в пятницу днем по военно-дипломатическим каналам в Пентагон направили ноту Минобороны РФ о прекращении работы действовавших в рамках меморандума каналов "горячей линии".

Пентагон российскую ноту получил, заявила "Интерфаксу" в пятницу вечером представитель военного ведомства США Мишель Балданца.

"Мы получили ноту от России, но не собираемся вдаваться в детали", - сказала сотрудница Пентагона. В то же время, по словам М.Балданцы, "механизмы линии по (избежанию) конфликтных ситуаций остаются в силе".

В ночь на пятницу американские военные нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийскому аэродрому "Шайрат". С него якобы была проведена недавняя химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин считает американские удары по Сирии "агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом".

Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.

По "Шайрату" с двух военных кораблей США в Средиземном море было выпущено около 60 ракет. Д.Трамп заявил в телевизионном обращении, что приказал "провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака".

В Вашингтоне сообщили, что глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд обсудил по телефону с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии после нанесения США ракетного удара по сирийской авиабазе. "Генерал Данфорд говорил с генералом Герасимовым после нанесения удара, разговор был профессиональным и был сфокусирован на ситуации в Сирии", - сказал "Интерфаксу" в пятницу американский официальный источник.

20 октября 2015 года Россия и США подписали меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в воздушном пространстве Сирии.

До американского ракетного удара по сирийской авиабазе представители министерств обороны России и США проводили регулярные видеоконференции в рамках двустороннего меморандума. Обе стороны называли меморандум эффективным.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российская боевая авиация поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и пункт базирования ВМФ в порту Тартус.