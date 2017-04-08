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Маргус Цахкна не будет баллотироваться на пост лидера IRL

BNS
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ФОТО: Jaanus Lensment / Postimees

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Маргус Цахкна на предстоящем в мае этого года съезде партии не будет повторно баллотироваться на пост лидера организации.

Об этом он сообщил в субботу журналистам, отметив, что не станет баллотироваться на пост председателя, поскольку большинство выдвинутых им предложений поправок в устав партии не нашло поддержки в совете партии, и ни одно из уже внесенных изменений не вступит в силу ранее следующего съезда.

Совет IRL в субботу решил, что съезд партии, на котором будет избрано новое руководство организации, состоится 13 мая в Таллинне.

Об этом BNS сообщил представитель IRL, отметив, что, по словам председателя совета IRL Хелира-Вальдора Сеэдера, на съезде будут избраны новый председатель партии, его заместители, состав совета, ревизионной комиссии и суда чести.

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