Маргус Цахкна не будет баллотироваться на пост лидера IRL

Об этом он сообщил в субботу журналистам, отметив, что не станет баллотироваться на пост председателя, поскольку большинство выдвинутых им предложений поправок в устав партии не нашло поддержки в совете партии, и ни одно из уже внесенных изменений не вступит в силу ранее следующего съезда.

Совет IRL в субботу решил, что съезд партии, на котором будет избрано новое руководство организации, состоится 13 мая в Таллинне.

Об этом BNS сообщил представитель IRL, отметив, что, по словам председателя совета IRL Хелира-Вальдора Сеэдера, на съезде будут избраны новый председатель партии, его заместители, состав совета, ревизионной комиссии и суда чести.