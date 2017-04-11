Проживавшая в Раквере семья беженцев уехала в Германию

Семья состояла из мужчины и женины, ребенка дошкольного возраста, а также пожилых родителей мужчины. В то же время молодая и пожилая пары жили в отдельных квартирах одного дома. К настоящему моменту все пять человек отсутствуют в Эстонии почти три недели.

В Эстонии опекой семьи занимался Центр Йоханнеса Михкельсона. По словам руководителя службы опорных лиц Юхана Сахарова, из их подопечных Эстонию покинула лишь одна семья. Согласно его данным, из страны уже уехало порядка 26 беженцев. Вернутся ли они обратно - неизвестно.

Согласно данным мэра Раквере Михкеля Юхками, семья беженцев отправилась в Германию в гости к родным.

"Они сами сказали, что съездят в гости. Согласно последним данным, они планируют вернуться", - отметил Сахаров, но добавил, что в этом нельзя быть полностью уверенными.

"Могут возникнуть проблемы, если они задержатся. Образуются долги", - сообщил Сахаров.

Руководитель отдела международной защиты Министерства социальных дел Трийн Рааг отметила, что беженцы и не должны сообщать о своих планах поехать куда-либо. "В то же время важно, чтобы они, например, оплачивали жилье во время своего отсутствия. Иначе их могут его лишить", - отметила она.

Городские чиновники говорят, что в настоящее время долгов по квартплате нет, но они могут возникнуть позже.

Если семья не вернется обратно, город может лишить их места в детсаде, но пока об этом рано говорить.

У Министерства социальных дел уже поинтересовались, что будет, если беженцы не вернутся.

19 августа в Раквере прибыли пять сирийских беженцев. Мужчина помоложе держал свой магазин, его жена изучала гуманитарные науки. Отец молодого мужчины также занимался торговлей, а его жена работала в сельском хозяйстве.

Всего за год в Эстонию прибыло 120 беженцев, один из которых официально вернулся на родину, двое находятся под стражей, а одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. Несколько человек отправились в поездку в Европу. Поездкой это называют в МВД и МИД, поскольку беженцы могут отсутствовать в стране до 90 дней.

Если же кто-то из уехавших беженцев решит не возвращаться, их поисками никто заниматься не будет. Оказаться в Эстонии они могут снова, например, в том случае, если попадутся где-либо за границей. Вернуться на родину беженцы могут с помощью Международной организации по миграции.