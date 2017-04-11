Виталий Мутко призвал не ожидать от сборной России по футболу серьезных достижений

"У нас обновлена команда, тренер является одним из самых талантливых в России. Сразу ждать от этой сборной фееричного результата сложно, после Кубка конфедераций будем ставить задачи на чемпионат мира", - цитирует Мутко ТАСС.

При Станиславе Черчесове, который возглавил сборную России прошлым летом, команда провела семь контрольных матчей, два из которых выиграла, три - проиграла, а еще два свела вничью.

Вице-премьер констатировал, что Россия готова к проведению Кубка конфедераций, матчи которого пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна.

Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва), Мексики (24 июня, Казани).

"Единственное, что вызывает обеспокоенность - это реализация билетов. На данный момент продано около 200 тысяч билетов, но мы надеемся, что к началу турнира продажи активизируются", - сказал чиновник.

"Кубок конфедераций имеет для нас большое значение с точки зрения подготовки к чемпионату мира, да и в целом это большой проект ФИФА. Это турнир чемпионов, и, я надеюсь, мы сможем провести его на высоком уровне", - добавил вице-премьер.