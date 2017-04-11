Суд по делу об убийстве 14-летней нарвитянки продолжился исследованием доказательств

«На закрытом заседании в Вируском окружном суде в Нарвском судебном доме во вторник были рассмотрены доказательства, представленные прокурором в письменном виде, был заслушан также один свидетель. Заседание продолжится в среду. Сроки очередных заседаний запланированы на май и на июнь, последние из них - на 3-7 июля», - сообщил BNS пресс-секретарь суда.

Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи молодой человек на начавшемся в понедельник судебном процессе не признал свою вину.

Вируская окружная прокуратура передала в суд дела двух молодых людей - 19-летнего Тоомаса, обвиняемого в убийстве, и 17-летнего Алексея, обвиняемого в сокрытии преступления.

На вчерашнем заседании суда Тоомас себя виновным не признал, а Алексей признал свою вину.

Согласно обвинению, родившийся в 1997 году молодой человек вечером 4 декабря 2015 года убил на территории расположенной на тропах здоровья Пяхклимяэ в Нарве спортивной базы Эккекюла 14-летнюю девочку. Тело пропавшей девочки нашли пять дней спустя.

По словам ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргуса Гросса, прошедшие в рамках уголовного следствия экспертизы установили, что девочка скончалась от удушения.

«Следствие стало серьезным испытанием для правоохранительных органов, но благодаря эффективному сотрудничеству между следственной группой и экспертами мы можем представить суду доказательства, которые, на наш взгляд, подтверждают вину отданных под суд молодых людей», - сказал Гросс.

Подозрения были предъявлены в мае 2016 года.

Предварительное следствие по уголовному делу провела Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.