Суд обязал скандального продавца авиабилетов вернуть клиентам почти 189 000 евро

Она не отправится за решетку, если в течение трех лет испытательного срока не совершит новое преступление. Женщина должна будет выплатить адвокату 576 евро, выплатить государству 705 евро, а также вернуть пострадавшим от ее действий людям 188 804 евро, сообщает Postimees.ee.

Рийна Лепалаан стала скандально известна несколько лет назад, когда она попала на страницы эстонских СМИ в связи с подозрением в мошенничестве.

Женщина много лет работала в туристическом бизнесе. В последнее несколько лет она продавала через Facebook дешевые авиабилеты, но осенью 2013 года начали возникать проблемы: клиенты не получали выкупленные билеты вовремя, при этом денег Лепалаан им не возвращала.

18 ноября 2013 года Пыхьяская префектура возбудила в отношении Лепалаан и ее фирмы дело.