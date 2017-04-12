Тяга к азарту: кто может запретить играть в казино и узнает ли об этом банк

Игра без документов

«У нас на Паэ открылся пивной бар. Я знаю, что издали закон о том, что игроманов нельзя пускать без документов в казино и прочие подобные заведения. У этого бара нет рекламы, нет вывески, что там игральные автоматы, просто написано, что это бар. Но там стоят автоматы, - рассказывает читательница «МК-Эстонии» Неля. – Мой сын – игроман, у него запрет на азартные игры. При этом в этот бар его пускают без документов. Я сама заходила туда, играют в автоматы там за деньги. Если какой-то выигрыш получают, еще и пиво дают выпить бесплатно».

Женщина возмущается, что если есть закон, что даже лотерейный билет нельзя покупать без документов, то как же лудоманов допускают до автоматов в данном случае?

«Видимо, там вообще все незаконно. Мы три раза по три года запрет сыну на азартные игры ставили, а он все туда же. У меня вся душа изболелась уже! Плюс ему это пиво наливают, он вообще как шальной приходит оттуда, уже не знаю, что и делать», - сокрушается мать игромана.

Неля назвала точный адрес бара, в котором, по ее словам, ведутся азартные игры, и этот адрес «МК-Эстония» сообщила Налогово-таможенному департаменту. Тот, в свою очередь, пообещал провести проверку.

«Право на проведение азартных игр имеет благонадежное юридическое лицо, соответствующее требованиям Закона об азартных игр, а также имеющее лицензию на осуществление деятельности по организации азартных игр и разрешение на их проведение. Поэтому бар так просто без лицензии поставить игровой автомат у себя в зале не может. Это запрещено Законом об азартных играх», - комментирует консультант отдела обслуживания по работе с платежными поручениями Налогово-таможенного департамента Рийна Рюнт.

Ограничь себя сам

Законом, действительно, предусмотрено, что каждый, кто желает защититься от негативных последствий азартных игр, может установить для себя ограничение на участие в них. Ограничения можно установить на следующие азартные игры: игры на удачу (казино), тотализатор (ставки на спорт) и лото (классическую лотерею). Ограничения нельзя установить на мгновенную лотерею – когда с билета нужно соскребать верхний слой.

«Организаторы азартных игр должны установить систему мер, которая обеспечивает недопущение внесенного в список лица к участию в азартных играх. В игорном заведении казино, тотo, онлайн-казино и при покупке билета классической лотерии обязаны проверять, есть ли у человека ограничение на участие в азартных играх», - отмечает Рийна Рюнт.

Она добавляет, что ограничение может установить себе каждый человек, который желает ограничить свое участие в азартных играх. Заявление за другого человека представить нельзя, поэтому невозможно установить ограничение, например, для члена семьи или друга. Других вариантов, например, установить ограничение через суд, нет.

«Тот факт, что личность не проверяют, нелогичен, так как это очень строго наказывается. Тем более что бывает и так: получивший запрет человек решает устроить проверку и приходит в казино. Если его пустят играть, то наказание будет очень серьезным. Поэтому работники не станут рисковать», - считает Тынис Рюйтель, руководитель Союза организаторов азартных игр.

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