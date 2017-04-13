ЕСПЧ обязал Россию выплатить 3 млн евро родственникам жертв теракта в Беслане

Судьи в Страсбурге согласились с истцами в том, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека, в которой говорится о праве на жизнь, передает Deutsche Welle.

ЕСПЧ не вынес решения относительно того, привели ли действия российских силовиков к увеличению количества жертв среди заложников. В то же время в документе о деле, озаглавленном "Тагаева и другие против России", указывается, что российские власти не представили в суд убедительных доказательств использования только необходимых и соразмерных сил и средств.

У властей была информация о готовящемся теракте

Страсбургский суд пришел к выводу, что власти обладали информацией о подготовке теракта, но не приняли достаточных мер, чтобы минимизировать риск. Кроме того, по мнению ЕСПЧ, не была достаточным образом продумана операция по спасению заложников.

Помимо компенсаций, еще 88 тысяч евро должны быть выплачены для возмещения судебных расходов.

Всего в суд было подано 7 исков от 409 человек.

1 сентября 2004 года в североосетинском Беслане террористы захватили в заложники школьников, их родителей и сотрудников школы и удерживали их в школьном здании два дня. Всего в заложниках были 1128 человек. 3 сентября в здании школы произошел взрыв, после которого силовики начали штурм. В результате теракта и штурма погибли 333 человека, в том числе 186 детей. Пострадали более 700 человек.