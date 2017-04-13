Газон новой арены «Зенита» кто-то уже испортил колесной техникой

При визуальном обследовании биологи обнаружили «участки в виде полос». Это говорит о том, что по замерзшему грунту футбольного поля кто-то ездил на колесном транспорте. Образцы растений, взятые для обследования с помятых колесами участков газона, были повреждены, передает NEWSru.

Ученые взялись восстановить поврежденные участки поля с помощью подсева, полива и подкормки газона, сообщает «Фонтанка» .

Сообщается также, что загнивания газона не обнаружено, растения находятся в удовлетворительном состоянии, соответствующем началу весеннего сезона.

Ранее гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что в первые два года после открытия «Крестовского» придется потратить еще 5,5 миллиарда рублей, чтобы приспособить арену к нормальному проведению матчей. При этом клуб уже вложил в доводку стадиона миллиард рублей из собственных средств.

Митрофанов также посетовал на невозможность выкатить газон для проветривания за пределы стадиона из-за строящегося снаружи медиагородока. Агрономам также запретили открывать крышу арены до середины апреля.