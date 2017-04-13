Дамаск: Запад нанес удар по складу химоружия ИГ, погибли сотни людей

Об этом говорится в распространенном агентством SANA заявлении командования ВС Сирии, на которое ссылается ТАСС.

В заявлении сообщается, что налет авиации был совершен в среду в 17:30 по местному времени. В результате было уничтожено большое число террористов, в том числе иностранных наемников.

"Однако после бомбардировки над складом поднялся желтый дым. Это свидетельствует о том, что там хранились запасы отравляющих веществ, - указывается в документе. - В результате от отравления погибли сотни человек, в том числе мирные граждане".

В Главном командовании армии Сирии заявили, что взрыв склада с химическим оружием подтверждает его наличие у боевиков, и заверили, что сирийские силы не располагают каким-либо химическим оружием и не используют его.

Город Дейр-эз-Зор расположен в одноименной провинции на востоке Сирии. На прошлой неделе СМИ сообщали о химической атаке в северо-западной провинции Идлиб. В результате удара погибли, по разным данным, от 70 до 100 человек, еще около 500 человек пострадали. США и их союзники обвинили в применении химоружия вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. В Дамаске обвинения опровергли. В Минобороны РФ заявили, что сирийские ВВС нанесли удар по складам, где хранили химоружие террористы.

В ответ на химатаку в ночь на 7 апреля ВВС США нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе "Шайрат" в провинции Хомс. В Москве назвали атаку актом агрессии. В среду Россия, воспользовавшись правом вето, заблокировала в СБ ООН проект резолюции по расследованию фактов химатаки в Идлибе, представленный накануне тремя западными странами - Великобританией, США и Францией.