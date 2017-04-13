Проблемой неприятного запаха в Йыхвиском доме суда займутся ученые

Работники дома суда, придя на работу 7 марта, обнаружили, что по зданию распространяется неприятный запах газа. Работников эвакуировали, и спасатели приступили к проверке здания.

Спасательный департамент источника запаха не нашел, первоначальные данные анализа воздуха в помещениях показали, что в доме имеется проблема с качеством внутреннего воздуха, требующая выяснения и решения, а часть помещений непригодна для использования.

Эксперты выразили мнение, что речь идет не о природном газе. Аргументов в пользу этого утверждения добавляет и то обстоятельство, что ни в доме суда, ни в непосредственной близости от него нет никаких газовых труб и коммуникаций.

Руководитель по связям с общественностью Riigi Kinnisvara Мадис Иднурм 11 апреля сказал, что источник неприятного запаха все еще не обнаружен. В наиболее проблемном месте - в подъезде запасного выхода из здания - неоднократно провели тщательную чистку полов, но на след проблемы не вышли. В кабинетах, по его словам, вонь пропала, но время от времени она там все же слабо дает о себе знать.

«Мы обращались к разным специалистам, чтобы установить источник запаха. Теперь позвали на помощь ученых из Таллиннского технического университета», - сказал Иднурм.

Пресс-представитель суда Криста Тамм сказала «Северному побережью», что ситуация по-прежнему влияет на организацию работы в Йыхвиском доме суда, но, разумеется, работники суда при необходимости находятся в здании. Прием в канцелярии суда проходит сейчас в помещениях Ида-Вируского уездного управления на Кесквяльяк. Чиновники, работа которых проходила прежде как в Нарвском, так и в Йыхвиском доме суда, теперь больше трудятся в Нарве. Кроме того, и чиновники, и судьи часто пользуются сейчас возможностью работы на дому. Часть работников суда работают также в помещениях, расположенных в Йыхви по улице Парги и в Кивиыли, а также в Раквереском доме суда.

«В то же время подтверждаю, что заседания суда проходят в Йыхвиском доме суда в соответствии с планом. Воздух в залах суда не загрязнен», - отметила Тамм.