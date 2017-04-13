Видео разгула в ночном Таллинне: пытавшиеся оторваться от полиции подростки угодили в аварию

Около двух часов ночи 12 апреля патрульные Ида-Харьюского полицейского участка обратили внимание на ехавший по Петербургскому шоссе автомобиль Mazda. Проверив транспортное средство в базе данных, полицейские выяснили, что оно числится в угоне.

На перекрестке Петербургского шоссе и Смуули-теэ патрульные дали транспортному средству сигнал остановиться, который водитель «Мазды» проигнорировал. На большой скорости машина двинулась в направлении Суур-Сыямяэ-теэ и дальше на Таллиннскую окружную дорогу. Путь Mazda был прерван на Лагеди: водитель потерял управление и совершил аварию. Патрульные задержали двух несовершеннолетних 16 и 17 лет.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело на основании статьи о незаконном использовании чужой собственности. Следствие установит, как машина оказалась в распоряжении подростков.

По словам руководителя дорожной службы Центра контроля за дорожным движением Хенри Мурумаа, подростки, у которых не было водительских прав, создали крайне опасную ситуацию. «У подростков отсутствовал опыт управления транспортным средством. Поэтому очевидно, что в стрессовой ситуации и на большой скорости они бы не справились с управлением автомобилем. Доказательством тому стала авария, которая, к счастью, закончилась лишь повреждениями автомобиля. Чистая случайность, что ни мальчики, ни другие участники движения не пострадали», - сказал Мурумаа.

Полицейский напоминает всем родителям, что одних лишь предупреждений может быть недостаточно, и лучше как следует прятать ключи от машины от жаждущих приключений подростков.