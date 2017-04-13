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Появились фотографии нового кроссовера Citroen

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS

В распоряжении издания Autoweek оказались официальные фотографии нового кроссовера Citroen — C5 Aircross. Публичный дебют автомобиля состоится на следующей неделе в рамках Шанхайского моторшоу.

Новый кроссовер — это серийная версия прототипа Aircross, который был впервые показан два года назад. Вседорожник длиной около 4,6 метра расположится в модельном ряду на ступеньку выше C4 Cactus и сможет конкурировать, например, с Nissan Qashqai, пишет motor.ru.

Появились фотографии нового кроссовера Citroen

Кроссовер построят на модульной платформе EMP2 и, скорее всего, будут предлагать с той же линейкой моторов, что и Peugeot 3008. Автомобиль получит двигатели объемом от 1,2 до 2,0 литра, развивающие от 120 до 180 лошадиных сил. При этом прототип Aircross комплектовался гибридной силовой установкой на базе 218-сильного турбоагрегата 1.6.

Сначала новинка будет продаваться только в Китае. Предполагается, что до европейского рынка Citroen C5 Aircross доберется к 2018 году.

Больше фотографий можно посмотреть здесь.

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