Появились фотографии нового кроссовера Citroen

Новый кроссовер — это серийная версия прототипа Aircross, который был впервые показан два года назад. Вседорожник длиной около 4,6 метра расположится в модельном ряду на ступеньку выше C4 Cactus и сможет конкурировать, например, с Nissan Qashqai, пишет motor.ru.

Кроссовер построят на модульной платформе EMP2 и, скорее всего, будут предлагать с той же линейкой моторов, что и Peugeot 3008. Автомобиль получит двигатели объемом от 1,2 до 2,0 литра, развивающие от 120 до 180 лошадиных сил. При этом прототип Aircross комплектовался гибридной силовой установкой на базе 218-сильного турбоагрегата 1.6.

Сначала новинка будет продаваться только в Китае. Предполагается, что до европейского рынка Citroen C5 Aircross доберется к 2018 году.

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