Нарвский колледж Академии МВД решено строить быстро

Готовность - 2020 год

В четверг в Нарвском колледже Тартуского университета встретились представители университета, ректор Академии МВД Катри Райк, руководство Нарвы и министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт. Участники встречи согласовали примерный план действий. Планируется за 2018 год завершить все подготовительные работы и составить проект, а в 2019 году начать строительство. Комплекс зданий, включающий в себя учебный корпус, общежитие, стрелковый тир, спортзал и бассейн, должен быть готов весной 2020 года.

Как заметила Катри Райк, планы, которые согласовали на встрече в Нарве, столь велики, что будет непросто реализовать их в заявленные сроки. «Бассейнов я еще не строила», - пошутила она.

По словам министра, комплекс зданий будет иметь общую площадь порядка 5-6 тысяч квадратных метров. Местом строительства на встрече в Нарве выбрали участок на улице Кереса, 14.

«На бывшей улице Анвельта», - улыбнулся Андрес Анвельт (в советское время улица называлась в честь Яна Анвельта, председателя Эстляндской трудовой коммуны, которому нынешний министр внутренних дел приходится внуком - прим. ред.).

Практика и немного теории

Планируется, что в Нарве будут проходить практику около 400 кадетов в год. Около 50 кадетов будут полностью обучаться в Нарве - в основном, по специальностям, связанным с границей.

«Зачем строить “игрушечную” границу где-то под Пярну, если здесь есть настоящая?» - заметил министр.

Кроме того, около 2 000 человек в год будут проходить в Нарвском колледже Академии МВД различные курсы.

«Многие не знают, что очень большая часть работы академии - это краткосрочные курсы повышения квалификации», - говорит Андрес Анвельт.

По словам министра, такие курсы в академии проходят около 10 000 человек в год. Среди них - не только сотрудники силовых ведомств, но и чиновники - государственные и муниципальные, и даже работники частных фирм. И не все эти курсы как-то связаны с вопросами безопасности. Например, сказал министр, академия проводит бухгалтерские курсы продолжительностью в несколько дней.

По мнению министра, одномоментно в Нарвском колледже Академии МВД будут учиться около 100 человек.

Кроме того, колледж в Нарве позволит улучшить подготовку гимназистов по специальности «государственная оборона». Министр не скрывает, что таким образом академия хочет бороться за абитуриентов - впереди несколько лет демографического спада, выпускников гимназий станет меньше, и конкуренция вузов и работодателей за них обострится.

На практику - в Нарву

Как объяснил Андрес Анвельт, человек, которых хочет стать, например, полицейским, должен окончить учебный центр Академии МВД в Пайкузе, после чего он получит право работать, например, патрульным. Чтобы стать следователем, ему нужно после этого получить высшее образование в основном центре Академии МВД в Таллинне. Но при этом до 30% всей учебной программы - это не занятия в аудиториях, а практика. Эту практику кадеты со всей Эстонии будут проходить в Нарвском колледже академии, причем это касается не только полицейских, но также спасателей, тюремных служащих и таможенников.

«Это очень хорошо для того, чтобы люди чувствовали, что все это - их страна. Полезно проходить практику в тех районах, где отличается культурная среда», - считает министр.

Нацеленность на практику, по его мнению, решит и проблему с кадрами, которая возникла бы при переводе всей академии в Нарву (изначально сам Анвельт настаивал на этом варианте, но денег на него не нашли).

«Главный центр академии остается в Таллинне, в районе Пирита. В Пайкузе под Пярну остается учебный центр Полицейского колледжа, в Вяйке-Маарья недалеко от Тапа - Спасательная школа, - пояснил Андрес Анвельт. - Нужно иметь в виду, что большая часть преподавателей в академии - не университетские профессора, а действующие работники полиции, спасатели и т.д.».

В Нарве планируется создать костяк из примерно 20 постоянных работников. Остальные будут приезжать читать лекции со своих рабочих мест, так же, как это делается в Пайкузе и Вяйке-Маарья.

«Когда я в свое время учился в школе милиции, точно так же было. В этом смысле ничего в мире не изменилось, - вспоминает Андрес Анвельт. - Молодому кадету не интересно слушать то, что было, может быть, 30 лет назад. Ему надо рассказывать о том, что было вчера».