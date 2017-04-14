Составлен список альтернативных туристических направлений в Европе

Первым в списке самых популярных туристических направлений Торсхавн — столица Фарерских островов. Скандинавская мифология, драматические ландшафты, китобойный промысел — отличительные особенности Торсхавна. Ко всему прочему он конкурирует с исландским Рейкьявиком за ночную жизнь. В нем есть отличные рестораны и несколько превосходных оживленных пабов. Капризная погода и удивительные пейзажи напоминают как Исландию, так и Шотландию, пишет "Моя Планета".

Французский Аннеси, что на востоке страны, выдержан в пастельных тонах и чем-то похож на итальянскую Венецию. Кроме того, в городе тоже есть живописные каналы. Однако вряд ли, находясь в Аннеси, придется тосковать по Италии. Городок по-своему очарователен, а главное — там нет толп туристов.

Тем, кто едет в Барселону, теперь приходится платить ежедневный туристический налог, который идет на обеспечение безопасности в переполненном людьми городе. Поэтому лучше отправиться в столицу Марокко Рабат. Главному городу страны далеко до безумия популярного Марракеша. Исламская архитектура прекрасно сосуществует в Рабате с модернистскими зданиями, океанский воздух разбавляет приятно жаркую погоду, а в распоряжении туристов здесь есть великолепная местная кухня.

Вместо Праги можно выбрать поездку в Братиславу. Города поразительно похожи архитектурой, кухней и, разумеется, реками. Дунай, как Влтава в Праге, разделяет город пополам. У Праги и Братиславы общая история, но туристов в Братиславе гораздо меньше, а впечатления ничем не уступают пражским.

Вместо Парижа издание рекомендует норвежский Тромсё, а вместо Лондона — Берлин, где туристы так органично смешиваются с аборигенами, что практически исчезают.