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В США женщина, переодевшись в костюм ведьмы, терроризировала свою внучку

Ее приговорили к пожизненному заключению

Rus.Postimees.ee
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Женева Робинсон (в центре). | ФОТО: Paul Hellstern/AP/Scanpix

В Оклахома-Сити местная жительница приговорена к трем пожизненным срокам за то, что в образе ведьмы терроризировала свою семилетнюю внучку. Об этом сообщает Associated Press.

51-летняя Женева Робинсон в феврале признала себя виновной в пяти эпизодах жестокого обращения с ребенком. Она созналась в том, что, переодевшись ведьмой Нельдой, царапала шею девочки, била ее по лицу и рукам, резала волосы, когда та спала, сообщает Lenta.ru.

«То, что она делала, было ужасно, и то, что она делала, навсегда окажет влияние на этого ребенка и ее братьев и сестер», — сказала помощник окружного прокурора Меридит Истер.

В суде было продемонстрировано трехминутное видео с мобильного телефона. На нем было запечатлено, что Робинсон одета в черное, на ней было нечто вроде маски, а руки окрашены в зеленый цвет.

Женщина заявила, что лечится от биполярного расстройства и шизофрении.

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