В США женщина, переодевшись в костюм ведьмы, терроризировала свою внучку

51-летняя Женева Робинсон в феврале признала себя виновной в пяти эпизодах жестокого обращения с ребенком. Она созналась в том, что, переодевшись ведьмой Нельдой, царапала шею девочки, била ее по лицу и рукам, резала волосы, когда та спала, сообщает Lenta.ru.

«То, что она делала, было ужасно, и то, что она делала, навсегда окажет влияние на этого ребенка и ее братьев и сестер», — сказала помощник окружного прокурора Меридит Истер.

В суде было продемонстрировано трехминутное видео с мобильного телефона. На нем было запечатлено, что Робинсон одета в черное, на ней было нечто вроде маски, а руки окрашены в зеленый цвет.

Женщина заявила, что лечится от биполярного расстройства и шизофрении.