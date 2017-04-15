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Ожидания и реальность: неудачные покупки в интернете (фото)

Rus.Postimees.ee
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Часто при покупке вещей в интернет-магазинах покупателей подкупает красивая картинка, но в реальности купленный товар может выглядеть совершенно по-другому.

В мире становится все популярнее заказывать одежду в интернет-магазинах, например, из азиатских, где вещи гораздо дешевле, пишет Postimees со ссылкой на Independent. В то же время не каждый заказанный товар будет отвечать ожиданиям и клиент может стать жертвой дешевой подделки.

Часто покупатели делятся своим неудачным опытом в соцсетях и даже создают отдельные группы, где сравнивают рекламные фотографии с реальной вещью. Часто размер одежды, материал и дизайн значительно различаются.

Такие группы есть как на Facebook, так и на отдельных порталах, например, KnockOffNightmares. Там делятся фотографиями неудачно купленных вещей в Aliexpress, SammyDress, Rosegal, TideBuy и DressLily.

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