Умер один из создателей интернета

По его словам, Тейлор умер в четверг, 13 апреля. Он отметил, что ученый скончался в своем доме. Он страдал от болезни Паркинсона и «других заболеваний», сообщает РБК.

Как отмечает газета, Тейлор работал ученым на Министерство обороны США. В 1960-х годах он запустил прототип сети интернет ARPANET. Затем он работал в Xerox Palo Alto Research Center (Xerox PARC), где руководил командой, которая разрабатывала персональный компьютер, технологию по передаче данных Ethernet и компьютерный дисплей.