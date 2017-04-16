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Умер один из создателей интернета

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

В штате Калифорния, в городе Вудсайд, в возрасте 85 лет скончался один из создателей интернета Роберт Тейлор. Об этом сообщил его сын Курт, написала The Los Angeles Times.

По его словам, Тейлор умер в четверг, 13 апреля. Он отметил, что ученый скончался в своем доме. Он страдал от болезни Паркинсона и «других заболеваний», сообщает РБК.

Как отмечает газета, Тейлор работал ученым на Министерство обороны США. В 1960-х годах он запустил прототип сети интернет ARPANET. Затем он работал в Xerox Palo Alto Research Center (Xerox PARC), где руководил командой, которая разрабатывала персональный компьютер, технологию по передаче данных Ethernet и компьютерный дисплей.

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