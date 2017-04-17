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Девушка попалась на вождении без прав 28-й раз за этот год, угодив в аварию

Rus.Postimees.ee
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Нетрезвое вождение. Иллюстративное фото. | ФОТО: Martin Ilustrumm

На севере Финляндии в ДТП с переворотом пострадала девушка, которая в очередной раз села за руль без прав.

В муниципалитете Юлиторнио вечером 15 апреля во время обгона автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу. В результате с травмами была госпитализирована водительница - местная жительница 20 лет, пишет Фонтанка.

По данным полиции, девушку уже не раз ловили на вождении без прав. Случай, приведший к аварии, стал в истории нарушительницы 28-м за текущий год. Кроме того, она была пьяна.

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