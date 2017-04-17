Девушка попалась на вождении без прав 28-й раз за этот год, угодив в аварию

В муниципалитете Юлиторнио вечером 15 апреля во время обгона автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу. В результате с травмами была госпитализирована водительница - местная жительница 20 лет, пишет Фонтанка.

По данным полиции, девушку уже не раз ловили на вождении без прав. Случай, приведший к аварии, стал в истории нарушительницы 28-м за текущий год. Кроме того, она была пьяна.