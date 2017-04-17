Компьютеры с новыми процессорами больше не будут получать обновления Windows 7 и 8.1

В конце лета Microsoft всё же отказалась от этой идеи, но уже в прошлом месяце пользователи Windows 7 и Windows 8.1 начали сообщать, что их компьютеры перестали получать обновления системы. Редмондская корпорация подтвердила, что новые процессоры больше не поддерживают старые версии Windows, поэтому пользователям нужно обновиться до Windows 10, чтобы продолжать получать обновления безопасности, пишет 4pda.ru.

В ходе проверки доступности обновлений на компьютерах с Windows 7 и Windows 8.1 и новыми процессорами пользователи видят следующее сообщение:

Ваш компьютер использует процессор, разработанный для последней версии Windows. Так как процессор не поддерживает используемую вами версию Windows, ваша система не получит важные обновления безопасности.

Таким образом, если вы используете Windows 7 и Windows 8.1 и планировали сменить процессор на Intel Core седьмого поколения Kaby Lake или AMD Ryzen, то ваша система не будет получать обновления. Кроме этого, новые компьютеры на базе ARM-процессоров Qualcomm 820 и выше также не смогут поддерживать старые версии Windows.

Напомним, официальная поддержка Windows 8.1 заканчивается только в январе 2018 года.