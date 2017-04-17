ОБСЕ заявила о неравных условиях на референдуме в Турции

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выявили нарушения на референдуме в Турции. "Референдум по изменениям в конституцию 16 апреля прошел при неравных условиях", - говорится в предварительном докладе, представленном в понедельник, 17 апреля, в Анкаре.

Голосование без инфомации

"Двум проводившим кампанию сторонам не были обеспечены равные возможности. Избирателям не предоставили независимую информацию о центральных аспектах реформы", - говорится в докладе.

ОБСЕ зафиксировало и "злоупотребление административным ресурсом" со стороны турецких властей. Активное участие президента, по мнению наблюдателей, привело к дисбалансу избирательной кампании. В общем и целом ОБСЕ нашло недостаточно правовых оснований для признания турецкого плебисцита "действительно демократическим референдумом", пишет DW.com.

По официальным данным, изменения в Конституцию Турецкой Республики, существенно расширяющие полномочия президента страны, на референдуме 16 апреля одобрили чуть более 51 процента проголосовавших. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.