Лидер КНДР послал Асаду телеграмму с осуждением ракетного удара США по авиабазе Шайрат

В телеграмме говорится, что Ким Чен Ын пользуется случаем, чтобы осудить США за "безрассудный акт вторжения" в Сирию. Лидер КНДР выражает "решительную поддержку и солидарность c действиями сирийских правительства и народа по достижению справедливости".

Как отмечает агентство, Северная Корея и Сирия подтвердили усилия по активизации отношений в недавних обменах поздравительными посланиями по ключевым юбилейным датам, поскольку удар по авиабазе обеспокоил обоих диктаторов.

На прошлой неделе Башар Асад отправил два поздравительных послания Ким Чен Ыну в связи со 150-летием основателя страны Ким Ир Сена и пятой годовщиной избрания нынешнего лидера на руководящий пост. В первой телеграмме говорилось, в частности, о том, что Сирия и КНДР противодействуют "безумным амбициям крупных держав", намеренных подчинить себе другие страны с помощью экспансионистской и захватнической политики.

Послания из Сирии, в свою очередь, последовали за аналогичной телеграммой от Ким Чен Ына, отправленной в прошлый четверг президенту Сирии в связи с 80-летием со дня основания правящей партии "Баас".

9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson ("Карл Винсон"), который сейчас подошел к КНДР на расстояние, необходимое для удара. 14 апреля телеканал NBC News со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее, если получат сведения о готовности КНДР к шестому ядерному испытанию.

В КНДР заявили, что готовы к войне, и пригрозили в случае агрессии со стороны США нанести превентивный удар по американским военным базам, резиденции президента Южной Кореи Чхонвадэ (Синий дом) и потопить американский авианосец. Из администрации США пришла новость, что, даже несмотря на возможные испытания, военного вмешательства не будет и что Вашингтон надеется решить вопрос дипломатическим путем при поддержке Китая.

Запуск ракеты обернулся неудачей. Американский президент Дональд Трамп обсудил неудавшийся пуск с японским премьер-министром Синдзо Абэ и, по сегодняшним сообщениям из его администрации, сумел убедить председателя КНР Си Цзиньпина в невыгодности сотрудничества Китая и КНДР.