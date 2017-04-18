Урве Пало хочет взять кредит для финансирования ремонта многоквартирных домов

По оценке KredEx, в Эстонии остается около 14 000 домов, реконструкция которых необходима и целесообразна, пишет rus.err.ee.

Для финансирования этой программы Эстония получила 102 млн евро из фонда сплочения ЕС, которых должно было хватить до 2020 года, однако практика показывает, что средства закончатся уже в следующем году.

«Мы подали в Министерство экономики дополнительную заявку, чтобы в следующем году и впоследствии была возможность получить новые средства, но к настоящему моменту заявка не одобрена. Мы запросили дополнительно 25 млн евро в год, и если на следующий год не получим, то будем просить на 2019 год», – сказала Пало.

Поскольку в государственных доходах дополнительных средств не просматривается, она считает, что государство могло бы взять кредит в 300 млн евро.