Фото: из окон этого дома открывается самый лучший вид в мире

Этот экзотический дом под названием "Гнездо сокола" с головокружительным видом из окон построен в 1994 году в виде башни высотой тридцать восемь метров, пишет Kodu.
Гнездо - Falcon's Nest - находится в штате Аризона, США и имеет гигантские размеры - 2000 квадратных метров и десять этажей!
Здесь три спальни и четрые ванных, огромная гостиная со стеклянными стенами, откуда открывается поистине космический вид на горы и леса.
Фото: sothebysrealty.com
Фото: sothebysrealty.com
Дом отапливается с помощью размещенных на крыше солнечных батарей. В качестве альтернативного используется и электроотопление.
Фото: sothebysrealty.com
Фото: sothebysrealty.com
Сейчас дом выставлен на продажу. Собственник отлично понимает, что желающих жить в таком "гнезде" найдется немного, и предлагает использовать дом не только как жилье, но и как учебный центр, музей или гостиницу.
Вид с самого верхнего этажа. Фото: sothebysrealty.com
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