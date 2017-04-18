Фото: из окон этого дома открывается самый лучший вид в мире

Гнездо - Falcon's Nest - находится в штате Аризона, США и имеет гигантские размеры - 2000 квадратных метров и десять этажей!

Здесь три спальни и четрые ванных, огромная гостиная со стеклянными стенами, откуда открывается поистине космический вид на горы и леса.

Фото: sothebysrealty.com

Фото: sothebysrealty.com

Дом отапливается с помощью размещенных на крыше солнечных батарей. В качестве альтернативного используется и электроотопление.

Фото: sothebysrealty.com

Фото: sothebysrealty.com

Сейчас дом выставлен на продажу. Собственник отлично понимает, что желающих жить в таком "гнезде" найдется немного, и предлагает использовать дом не только как жилье, но и как учебный центр, музей или гостиницу.

Вид с самого верхнего этажа. Фото: sothebysrealty.com

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