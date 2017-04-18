В Египте пройдут новые переговоры о поставках российского оборудования для «Мистралей»

«Переговоры продолжаются, российская делегация уехала в Египет обсуждать с египетской стороной параметры возможной сделки с готовыми техническими предложениями по оборудованию связи и управления», - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС не располагает.

Ранее помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин рассказал, что Россия предложила Египту современные системы вооружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи для установки на вертолетоносцы «Мистраль». В свою очередь представитель Объединенной приборостроительной корпорации, которая вошла в состав холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех), сообщал, что оборудование связи и управления почти готово к отправке в Египет и может быть поставлено в кратчайшие сроки при заключении контракта. Также не исключена поставка вертолетов Ка-52К - палубной модификации Ка-52 «Аллигатор», разработанной специально под «Мистрали». В октябре 2015 года Сергей Иванов, занимавший тогда пост главы администрации президента РФ, заявлял, что Египет может приобрести для своих новых кораблей российские вертолеты и оборудование общей стоимостью более миллиарда долларов.

«Мистрали», которые Египет получил в 2016 году, изначально предназначались для России. В 2011 году началось строительство двух вертолетоносцев по заказу ВМФ РФ. Первый корабль получил название «Владивосток», второй - «Севастополь». Из-за событий на Украине и введения санкций против России в ноябре 2014 года президент Франции Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

Летом 2015 года контракт был расторгнут. В результате Париж выплатил Москве €949,7 млн, а корабли затем были проданы Египту. Ранее Каир отказался от оснащения «Мистралей» европейскими или американскими вертолетами. Россия позднее предложила Египту современные системы вооружения и средства радиоэлектронной борьбы и связи для установки на вертолетоносцы.