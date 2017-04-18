Таксист вербовал людей в террористы прямо у Соборной мечети Петербурга

По его словам, информация о том, что в городе действует группа лиц, занимающихся вербовкой, отрабатывалась с июля 2015 года.

"В понедельник по месту проживания в Петербурге был задержан водитель местной крупной таксомоторной фирмы. Мужчина был изобличен в том, что знакомился с гражданами у Соборной мечети на Кронверкском проспекте и беседами склонял их к вступлению в ряды террористов", - сказал собеседник агентства.