Таксист вербовал людей в террористы прямо у Соборной мечети Петербурга
18 апреля 2017 г., 14:30
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге мужчину, вербовавшего людей для дальнейшего вступления в ряды "Исламского государства" и других радикальных организаций, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
По его словам, информация о том, что в городе действует группа лиц, занимающихся вербовкой, отрабатывалась с июля 2015 года.
"В понедельник по месту проживания в Петербурге был задержан водитель местной крупной таксомоторной фирмы. Мужчина был изобличен в том, что знакомился с гражданами у Соборной мечети на Кронверкском проспекте и беседами склонял их к вступлению в ряды террористов", - сказал собеседник агентства.