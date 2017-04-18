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Таксист вербовал людей в террористы прямо у Соборной мечети Петербурга

Rus.Postimees.ee
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Такси. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге мужчину, вербовавшего людей для дальнейшего вступления в ряды "Исламского государства" и других радикальных организаций, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, информация о том, что в городе действует группа лиц, занимающихся вербовкой, отрабатывалась с июля 2015 года.

"В понедельник по месту проживания в Петербурге был задержан водитель местной крупной таксомоторной фирмы. Мужчина был изобличен в том, что знакомился с гражданами у Соборной мечети на Кронверкском проспекте и беседами склонял их к вступлению в ряды террористов", - сказал собеседник агентства.

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