Подростка из Прибалтики требуют посадить на 11 лет за участие в сирийском конфликте

Прокуратура требует приговорить обвиняемого в участии в сирийском конфликте на стороне ИГИЛ Мартиньша Гринбергса к 11 годам лишения свободы, сообщает Rus.TVNET.

Как сообщил агентству ЛЕТА защитник обвиняемого Райтис Мединьш, он просил суд оправдать его подзащитного, подчеркнув, что для этого есть целая совокупность обстоятельств. В частности, когда Гринбергс отправлялся в Сирию, статья Уголовного закона о противоправном участии в вооруженном конфликте еще не была в силе. Адвокат указал также на добровольный отказ Гринбергса от совершения преступного деяния.

Прокуратура предъявила Гринбергсу обвинение по двум статьям Уголовного закона - о незаконном участии в вооруженном конфликте и участии в преступлениях преступной организации против человечества и мира, государства или участии в военных преступлениях. Подсудимому грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

Адвокат обвиняемого Райтис Мединьш ранее заявил, что, находясь в Сирии, Гринбергс не участвовал в вооруженных столкновениях ни с воюющими сторонами, ни с гражданским населением. «Кроме того, уже вскоре после прибытия в Сирию и осознав истинное положение дел, мой клиент интенсивно искал возможности прекратить свою деятельность в составе одной из воюющих сторон и выбраться из Сирии, что ему в начале 2015 года и удалось», - пояснил адвокат.