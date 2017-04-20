Пляжный общепит в Нарве пока все же не откроется

Пляжным зданием в нарвской Липовой ямке, наполовину открывшимся в 2016 году, оперирует муниципальный фонд Narva Linna Arendus. Оно 1 марта провело торги для поиска предпринимателя, готового менее чем за три месяца открыть кафе-ресторан в построенном для этого зале на втором этаже.

Как уже писало «Северное побережье», с предложением очень высокой арендной платы победил молодой и прежде неизвестный частный предприниматель Илья Кургузов. Но после этого он и его юристы долго согласовывали проекты договора, а потом предприниматель вовсе пропал, уехав в Финляндию.

Руководитель фонда Narva Linna Arendus Софья Хомякова 19 апреля сообщила, что Кургузов в итоге прислал письмо об отсрочке, которое предстоит рассмотреть совету фонда. Это удастся сделать только через неделю или чуть позже, когда вернется из отпуска председатель совета Алексей Воронов.

Хомякова считает, что встает вопрос о доверии города к этому предпринимателю, о котором прежде ничего не знали и который сразу не вписывается в срок. Она называет абсурдом, что он сам подписывался под согласием со всеми условиями конкурса, из которых главное - открыть ресторан не позднее 1 июня, а теперь он же просит отложить открытие.

«Было же заявлено, что можно заранее прийти, посмотреть, задать все вопросы, посчитать - то есть все сделать, прежде чем ты приносишь заявку на участие в торгах, где ты своей рукой подписываешь, что со всем ознакомлен и согласен», - недовольна Хомякова.

В сложившейся ситуации она предложит совету сдавать помещение ресторана под банкеты, свадьбы и прочие разовые мероприятия, тем более что многие горожане уже рассчитывают на это место.

«Мы должны будем посчитать - во сколько нам будет обходиться открыть, закрыть, проконтролировать, прибрать. Чтобы хоть как-то начали окупаться как минимум коммунальные расходы, притом что в это здание было вбухано пять миллионов, и мы действительно должны уже начать на нем зарабатывать», - подытожила Хомякова, ожидающая собрания совета.