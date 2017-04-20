С сегодняшнего дня Telia предлагает роуминг в Европейском союзе по эстонским ценам

Впервые в Эстонии мобильный оператор предлагает частным и бизнес-клиентам возможность пользоваться услугами роуминга во всех странах Евросоюза на тех же условиях, что и дома. Это означает, что клиенты Telia могут звонить, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом по всему Европейскому союзу по тем же ценам, которые действуют для них в Эстонии.

Для частных клиентов создана новая версия пакетов «Мобильная жизнь», которые включают в себя примерно на треть больше мобильного интернета, чем прежние пакеты. При этом стоимость одного гигабайта снижается. Новый портфель «Мобильной жизни» включает в себя 8 пакетов с разным объемом интернета, которым можно пользоваться не только в Эстонии и в любой стране Евросоюза. Кроме того, компания обновляет пакеты голосовой связи – в них значительно увеличатся объемы разговорного времени и SMS, которые также можно будет использовать на территории Европейского союза. Подробнее о новых возможностях пакетов «Мобильная жизнь» можно узнать здесь.

Например, если клиент выбирает интернет-пакет, включающий 4 Гб интернета, включающего 3Гб интернет-трафика в роуминге, и, например, использует в течение месяца в Эстонии 2 Гб, а заетм отправляется в Финляндию, то за границей в его распоряжении останется еще 2 Гб интернета.

По словам председателя правления Telia Eesti Дана Стрёмберга, предприятие приложило все усилия для того, чтобы клиенты могли как можно раньше, не дожидаясь вступления в силу регуляции Европейского союза, пользоваться всем спектром мобильных услуг на тех же условиях, которые действуют для них в Эстонии.

«Наш сегодняшний опыт показывает, что, получив возможность пользоваться в поездке мобильными услугами по эстонским ценам, люди в несколько раз активнее пользуются интернетом. Вот почему мы значительно увеличили объем звонков и интернета в своих пакетах – мы хотим, чтобы, отправляясь в поездку в Европу, наши клиенты могли бы общаться также свободно, как привыкли это делать в Эстонии, не переживая за то, что по возвращении они получат огромный счет», - сказал Стрёмберг.

Новые пакеты Telia для частных клиентов. / Aivar Pau

Нововведения ожидают и бизнес-клиентов: новый портфель услуг носит название «Мобильный бизнес». В этих пакетах так же увеличен объем мобильного интернета (в среднем на 22%) и снижена стоимость гигабайта. Подробнее о новых возможностях пакетов «Мобильный бизнес» можно узнать здесь.

Новые пакеты Telia для бизнес-клиентов. / Aivar Pau

И для частных, и бизнес-клиентов по-прежнему действует простой принцип составления пакета мобильных услуг: клиент самостоятельно выбирает объем звонков сообщений и интернета, которым хочет пользоваться в течение месяца. Кроме этого, клиенты пакетов «Мобильная жизнь» и «Мобильный бизнес» могут добавить к своему пакету до пяти интернет-устройств или пользователей, между которыми можно разделить весь объем интернета, предусмотренный пакетом. Для клиентов Telia, не желающих пользоваться в странах Европейского союза услугами роуминга на льготных условиях, продолжат действовать их прежние пакеты.

По словам руководителя подразделения частных клиентов и маркетинга Telia Хольгера Хальянда, если клиент израсходует объем интернет-трафика, входящего в стоимость пакета, то каждый дополнительный мегабайт в настоящее время будет обходиться клиенту в 0,06 евро, а начиная с 15 июня - 0,009 евро (то есть менее одного цента).

На организованном для прессы мероприятии представители Telia также отметили, что как действующим, так и новым клиентам мобильного оператора надо будет сообщить о своем желании использовать новые пакеты, поскольку переход не будет осуществляться автоматически.

«Это связано с тем, что не все наши клиенты совершают звонки или пользуются интернетом за границей», - отметила руководитель по связям с общественностью Telia Ирина Кузина.

15 июня вступает в силу разработанная Европейской комиссией регуляция роуминга в Европейском союзе, которая обязывает мобильных операторов предлагать свои услуги по всему Евросоюзу на условиях, действующих на домашнем рынке.