87-летняя звезда соцсетей из Эстонии: водитель хотел как лучше

Случайно попавшее в объектив видеорегистратора ДТП в центре Курессааре за сутки набрало почти два миллиона просмотров после того, как британский таблоид Daily Mail поделился клипом на своей странице в Facebook, пишет Saarte Hääl.

Инцидент произошел в Курессааре 17 февраля около 18.00. На 40-секундном ролике видно, как водитель, остановившийся для того, чтобы пропустить пожилую женщину на костылях на пешеходном переходе и заметивший, что она нуждается в помощи, вышел, чтобы ей помочь. Неожиданно машина начинает катиться дальше. Водитель пытается ее остановить, в этот момент женщина падает.

Saarte Hääl разыскал пострадавшую - ею оказалась живущая в Курессааре Айно-Эдда Крумм, которой на прошлой неделе исполнилось 87 лет. Она просмотрела видео с большим вниманием и подтвердила, что причиной падения стал не водитель, а ее ограниченная возможность передвижения.

"Я ориентирована на движение вперед, а упала потому, что должна была отступить на шаг назад. Но человек ведь хотел только хорошего, он ни в чем не виноват", - заметила она. К счастью, падение не привело к серьезным повреждениям.

Крумм добавила, что несмотря на то, что она передвигается на двух костылях и ее способность передвижения нельзя сравнить с тем, что было лет двадцать назад, она все же не хочет сидеть в четырех стенах.

"У меня когда-то было падение, пострадало бедро, и теперь одна нога немного короче другой, - рассказала она. - Двигаться очень тяжело, но я все еще пытаюсь ходить на своих двоих, покуда сил хватает".

Автор ролика Маргус Вахер сообщил, что теперь видео выкупила у него американская компания Jukin Mediа. Сколько он на этом заработал, мужчина не уточнил.