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Разведка: прибывающим в Эстонию датским солдатам следуют ожидать провокаций со стороны России

Rus.Postimees.ee / BNS
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Датские военные. | ФОТО: Henning Bagger / Scanpix

Датским солдатам, которые в канун Нового года прибудут в Эстонию в качестве боевой группы НАТО, угрожают возможные провокации агентов из России, целью которых является сбор компромата на военных. Об этом в своем отчете предупреждает военная разведка Дании.

«По оценке военной разведки, риск компрометации и искушения датских солдат достаточно высок», - сказано в отчете, который в пятницу публикует тамошняя газета Politiken.

Поэтому солдаты должны быть бдительны в отношении легкодоступных женщин, которые могут соблазнить их, создав тем самым компрометирующую ситуацию во время их миссии в Эстонии. Особенно внимательными датчане должны быть тогда, когда они находятся в увольнительной в Таллинне или Тарту. Терять бдительность нельзя и за рулем, предупреждает военная разведка.

Возможную угрозу для солдат признал и министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен, который в четверг принял участие в праздничном мероприятии по случаю начала службы боевой группы союзников в Тапа.

«Военные могут стать жертвами провокаций, вооруженные силы занимаются этими рисками», - отметил министр.

Прибывающее в канун нового года в Эстонию подразделение из Дании сменит боевую группу французских солдат, которая в апреле начала службу в нашей стране.

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