Эксперт: осенью на улицах Каламая в Таллинне начнется хаос

«В районе появится не районная, а общегородская школа, то есть дети не будут ходить в нее пешком из соседних домов, а их будут привозить родители. Это означает, что в часы пик прибавится до 500 автомобилей. В восемь утра там неизбежно будет полный хаос, и городу следует уже сейчас искать решение для этой ситуации», - заявил исполнительный директор фирмы 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер, которого цитирует портал Rus.ERR.

По его мнению, есть две возможности избежать такого сценария: сделать расширенную гимназию Густава Адольфа районной школой или же оставить младшие классы в Старом городе, а в Каламая перевести старшие классы.