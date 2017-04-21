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Эксперт: осенью на улицах Каламая в Таллинне начнется хаос

Rus.Postimees.ee
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Строительство нового учебного здания гимназии Густава Адольфа в Каламая. | ФОТО: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

Из-за открытия нового учебного здания гимназии Густава Адольфа в Каламая в часы пик прибавится около 500 автомашин, и поскольку там также строятся новые многоквартирные дома, а движение и так плотное, то осенью на дорогах этого столичного микрорайона начнется настоящий хаос.

«В районе появится не районная, а общегородская школа, то есть дети не будут ходить в нее пешком из соседних домов, а их будут привозить родители. Это означает, что в часы пик прибавится до 500 автомобилей. В восемь утра там неизбежно будет полный хаос, и городу следует уже сейчас искать решение для этой ситуации», - заявил исполнительный директор фирмы 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер, которого цитирует портал Rus.ERR.

По его мнению, есть две возможности избежать такого сценария: сделать расширенную гимназию Густава Адольфа районной школой или же оставить младшие классы в Старом городе, а в Каламая перевести старшие классы.

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