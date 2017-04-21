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Нарвитянина за шутку со взрывчаткой приговорили к условному сроку

Rus.Postimees.ee
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Мужчина. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Вируский уездный суд осудил 52-летнего Эдуарда, сообщившего на пьяную голову в центр тревоги, что заложит взрывчатку в грузовик и припаркует его в Нарве на железнодорожных путях.

Мужчина позвонил в центр тревоги со своего мобильного телефона 22 сентября прошлого года. Шутника быстро вычислили и предъявили ему обвинение в тяжком нарушении общественного порядка.

В ходе согласительного производства его приговорили к лишению свободы на 10 месяцев условно с полуторагодовым испытательным сроком. В это время он должен будет подчиняться уголовному надзору. Кроме того, безработный мужчина должен заплатить государству около 900 евро судебных издержек, сообщает Rus.Err со ссылкой на "Северное побережье".

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