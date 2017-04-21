В Германии совершено вооруженное нападение на банк

После захвата он открыл стрельбу по прибывшим на место ЧП полицейским и был ранен ответным огнем. Злоумышленник госпитализирован, сообщает ТАСС.

В здании находились два сотрудника банка, сейчас они на свободе, их жизням ничего не угрожает. О мотивах захватчика ничего не сообщается.