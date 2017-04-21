В Германии совершено вооруженное нападение на банк
21 апреля 2017 г., 19:21
Злоумышленник совершил вооруженное нападение на отделение банка в городе Вальдсхут (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Как сообщила полиция, преступник к настоящему моменту задержан.
После захвата он открыл стрельбу по прибывшим на место ЧП полицейским и был ранен ответным огнем. Злоумышленник госпитализирован, сообщает ТАСС.
В здании находились два сотрудника банка, сейчас они на свободе, их жизням ничего не угрожает. О мотивах захватчика ничего не сообщается.